花蓮東大門夜市今全面消毒 市公所憂人力不足

新冠肺炎疫情嚴峻，清明連假卻有許多遊客到花蓮市區觀光，其中東大門夜市列入中央提醒前往特定景點要保持適當距離並戴口罩景點之一。花蓮縣環保局、花蓮市公所今針對人潮聚集處加強環境消毒，市長魏嘉賢說，擔心連假後疫情狀況，但清潔隊人力不足，希望中央在連假前做好相關規範，並給予地方支援。

花蓮目前零確診，連假花蓮湧入大批遊客，恐成防疫破口。魏嘉賢表示，很擔心連假後的疫情狀況，今天上午在東大門夜市執行消毒作業，鬧區則在晚上店家關門後消毒。地方有物資和人力的缺口，盼中央給地方實質的支援，所有清潔隊員除平常的工作，還要增加防疫消毒工作，人力的支應有壓力，若疫情未趨緩，勢必一些工作要停掉，呼籲民眾少出門待在家，保護自己和他人。

花蓮市清潔隊長吳慶展說，今天有2台消毒車，共9個清潔隊員，上午先針對東大門夜市，下午則到花蓮車站，包含計程車停等區、客運總站等處消毒，預計今晚10點後針對金三角鬧區人行道噴藥防治，上述3處都是遊客最多的地方。市公所使用的消毒劑就是次氯酸鈉，俗稱漂白水，稀釋為1%的濃度，對人體不會有健康上的危害。

吳慶展指出，事實上每年3月到5月都是清溝的季節，必須在防汛期前把清溝做好，做完1周後會消毒，但現在因應疫情把消毒人力拉過來，有15名隊員都有消毒訓練，取得環保局的證照，割草組的隊員也都拉來支援，可能會影響其他工作。

環保局副局長饒慶玲表示，各地很多亂丟口罩現象，造成環境汙染問題，環保局在防疫期間在39處設置口罩專用垃圾桶，不過口罩也可當作一般垃圾丟棄，請民眾務必包好，盡量用酒精噴灑消毒後再丟棄。