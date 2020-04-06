宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

宜蘭傳藝園區加強防疫，經營園區的善美的文化藝術基金會為讓遊客保持距離，製作順時中人形立牌放在座位旁當成間隔，讓「阿中部長」坐旁邊，被大讚防疫有巧思；但被圖檔原創者發現侵權提出抗議，善美的基金會今發出致歉聲明，坦承「我們做錯了」。

「向創作者許彤道歉！」全聯善美的文化藝術基金會表示，關於陳時中部長防疫紙模立牌一事「我們疏漏了，我們做錯了」。

全聯善美的文化藝術基金會表示，為向遊客宣導戶外空曠區域仍需維持適當社交距離，全聯善美的文化藝術基金會下載創作者許彤設計的圖檔，但是在用於防疫宣導前，未先向作者知會，基金會向作者許彤致上「十二萬分的歉意」。

另外，同仁擔心顧客將立體人形拔走，造成宣導失效，所以在作者署名另一側，加印全聯善美的文化藝術基金會名稱，以致造成作者權益受損，非常抱歉。基金會昨天下午撤除所有紙模立牌，並強調「絕無侵權惡意」，也祈望作者原諒，在疫情越趨嚴重的此刻，讓園區能夠再次共同為防疫努力。

稍早，原創作者許彤在臉書也強調「做防疫很棒，但為什麼一定要侵權呢？」

我要被這個社會的侵權力給驚呆

對於使用我的圖，店家想放在櫃檯、餐桌提醒客人防疫措施都是很ok的

或是你想要以同一個造型重新畫別的人物也沒問題，能激發大家的創意我很高興

只要不是直接盜圖，我都很ok

通常不要是太過分的要求，有來私訊我，基本上我都會同意使用的。

有些盜圖太明顯的，被檢舉後跑來自首道歉，這些我也都不會再追究

但是今天有網友傳了這個新聞，我看了覺得很難過

難怪台灣設計師會被扼殺

因為你的心血會直接被一個比你更大的單位，拿去貼上他們自己的logo

然後變成他的，設計。

原來這就是設計。

貴單位想要民眾注意防疫是一件好事，想要用我的圖去宣導，我也很樂意，但你直接把我的圖變成你的設計，完全沒有任何通知，還是別人給我看我才知道的

#一Tonn防疫美勞教室 推出部長紙模至今未收任何一毛錢，某大單位倒是用他吸引到不少民眾觀光打卡甚至上了新聞呢

直接在我的圖上貼上貴單位的logo

上了新聞還說自己設計的？

做防疫很棒，但為什麼一定要侵權呢？