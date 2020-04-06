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宜蘭傳藝放陳時中防疫立牌出包 全聯基金會致歉「我們做錯了」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭傳藝園區加強防疫，全聯善美的文化藝術基金會製作順時中人形立牌，讓「阿中部長」坐旁邊當間隔，被大讚防疫有巧思；但立牌下方標註基金會，原創者提出抗議侵權，基金會坦承「做錯了」。圖／善美的文化藝術基金會
宜蘭傳藝園區加強防疫，全聯善美的文化藝術基金會製作順時中人形立牌，讓「阿中部長」坐旁邊當間隔，被大讚防疫有巧思；但立牌下方標註基金會，原創者提出抗議侵權，基金會坦承「做錯了」。圖／善美的文化藝術基金會

宜蘭傳藝園區加強防疫，經營園區的善美的文化藝術基金會為讓遊客保持距離，製作順時中人形立牌放在座位旁當成間隔，讓「阿中部長」坐旁邊，被大讚防疫有巧思；但被圖檔原創者發現侵權提出抗議，善美的基金會今發出致歉聲明，坦承「我們做錯了」。

「向創作者許彤道歉！」全聯善美的文化藝術基金會表示，關於陳時中部長防疫紙模立牌一事「我們疏漏了，我們做錯了」。

全聯善美的文化藝術基金會表示，為向遊客宣導戶外空曠區域仍需維持適當社交距離，全聯善美的文化藝術基金會下載創作者許彤設計的圖檔，但是在用於防疫宣導前，未先向作者知會，基金會向作者許彤致上「十二萬分的歉意」。

另外，同仁擔心顧客將立體人形拔走，造成宣導失效，所以在作者署名另一側，加印全聯善美的文化藝術基金會名稱，以致造成作者權益受損，非常抱歉。基金會昨天下午撤除所有紙模立牌，並強調「絕無侵權惡意」，也祈望作者原諒，在疫情越趨嚴重的此刻，讓園區能夠再次共同為防疫努力。

稍早，原創作者許彤在臉書也強調「做防疫很棒，但為什麼一定要侵權呢？

我要被這個社會的侵權力給驚呆

對於使用我的圖，店家想放在櫃檯、餐桌提醒客人防疫措施都是很ok的

或是你想要以同一個造型重新畫別的人物也沒問題，能激發大家的創意我很高興

只要不是直接盜圖，我都很ok

通常不要是太過分的要求，有來私訊我，基本上我都會同意使用的。

有些盜圖太明顯的，被檢舉後跑來自首道歉，這些我也都不會再追究

但是今天有網友傳了這個新聞，我看了覺得很難過

難怪台灣設計師會被扼殺

因為你的心血會直接被一個比你更大的單位，拿去貼上他們自己的logo

然後變成他的，設計。

原來這就是設計。

貴單位想要民眾注意防疫是一件好事，想要用我的圖去宣導，我也很樂意，但你直接把我的圖變成你的設計，完全沒有任何通知，還是別人給我看我才知道的

#一Tonn防疫美勞教室 推出部長紙模至今未收任何一毛錢，某大單位倒是用他吸引到不少民眾觀光打卡甚至上了新聞呢

直接在我的圖上貼上貴單位的logo

上了新聞還說自己設計的？

做防疫很棒，但為什麼一定要侵權呢？

宜蘭傳藝園區加強防疫，全聯善美的文化藝術基金會製作順時中人形立牌放在座位旁當成間隔，讓「阿中部長」坐旁邊，被大讚防疫有巧思，但涉及侵權，經原創者提出抗議，基金會坦承「我們做錯了」。圖／善美的文化藝術基金會
宜蘭傳藝園區加強防疫，全聯善美的文化藝術基金會製作順時中人形立牌放在座位旁當成間隔，讓「阿中部長」坐旁邊，被大讚防疫有巧思，但涉及侵權，經原創者提出抗議，基金會坦承「我們做錯了」。圖／善美的文化藝術基金會

社交距離 陳時中 疫情 宜蘭傳藝中心

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