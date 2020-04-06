影／高中生沒口罩不能搭公車 9點半多還在車站乾著急

基隆市政府規定今天起搭乘大眾運輸工具、計程車都要戴口罩，否則司機可拒載，違規上車者開罰。市長林右昌上午到仁二路公車循環站了解實施情形說，防疫掉以輕心可能前功盡棄，感謝民眾配合。

一名男高中生早上出門搭公車上課，因為沒有戴口罩被司機拒載，輾轉來到仁二路公車循環站，試圖上車時又被拒載。他到超商想買口罩沒買到，還好有人送他口罩，9點半多才順利上車，確定遲到多時。

這名高中生說，戴口罩很麻煩，他並不知道市府規定今天起搭公車要載口罩，這樣的規定太極端了，很多學生不一定都有口罩。

林右昌上午9點30分到公車循環站了解民眾搭車情形，他說，最近境外移入的案例非常的多，無症狀感染者也偏多，所以一定要提高警覺，一旦鬆懈，可能就會前功盡棄。

基隆市防疫措施今天「升級」，除了搭公車、計程車須戴口罩，市府各單位及學校教職員，也一律戴口罩上班。任何形式的口罩都可以，不限定要戴醫療用外科口罩。

市府說，清明連假期間許多人出遊，為防連假後疫情擴散升溫，決定提升防疫措施因應，保護自己也保護他人。

市府表示，今天起搭乘市公車強制戴口罩，如勸導不聽司機可拒載，違法搭車得依傳染病防治法罰款3千到1萬5千元；如有極端違法個案行為脫序，另通知警方依社會秩序維護法裁處。