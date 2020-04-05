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連假結束台東人兩樣情 民憂疫情觀光業擔心4月商機

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
清明節連假，台東縣各景點每天有大量遊客湧入，今天上午，台東市鐵花村仍有外地遊客流連。記者羅紹平／攝影
清明節連假，台東縣各景點每天有大量遊客湧入，今天上午，台東市鐵花村仍有外地遊客流連。記者羅紹平／攝影

清明4天連假今天結束，遊客及返鄉民眾陸續返回西部，大量遊客湧入台東，雖然讓台東的旅宿與餐廳業者開心，但隨著遊客離開，台東人兩樣心情，很多民眾擔心遊客讓台東引發疫情，觀光及餐飲等商家則愁連假結束，整個4月沒客人，也擔心遊客真把疫情帶進來，台東會更慘。

網路上有人擔心「台東防疫會不會破功，7天後揭曉」，台東縣衛生局疾管科長吳曉慧說，民眾憂心疫情可理解，但呼籲民眾做好自主健康管理，量體溫、戴口罩、勤洗手，避免進入公共場所，一旦外出立即換洗衣物，吃東西前先洗手，與人保持安全社交距離，室外1公尺、室外1.5公尺。

台東縣政府交通及觀光發展處今天表示，依據警方提供過去3天從南迴公路、花東縱谷公路、東海岸公路進來台東的車輛，每車乘坐3人計算，清明節連假台東遊客數約近20萬人次，可能台東景點多且分散，加上空曠，未被中央疫情指揮中心列為警示區。

台東縣目前是全國5個保持新冠肺炎零確診的縣市，清明節連假，大量遊客湧到台東，很多台東人紛紛在臉書等網路社群抱怨，擔心遊客可能讓台東防疫破功。

清明連假大量遊客，讓台東多數飯店及民宿住房回升到8、9成，餐飲業也開心迎客，如今假期結束，其實台東多數同業心裡很矛盾。

台東縣觀光協會理事長潘貴蘭說，多數業者除了擔心整個4月無生意可作，沒客人、沒營收，怕公司難生存，客人進來了，又擔心有遊客把疫情帶進來，台東會更慘，多數業者只能加強防疫，環境消毒、客人發燒就拒絕入住，更希望這波疫情趕快過去。

台東 疫情 連假

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