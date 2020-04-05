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防連假出遊潮讓疫情升溫 基市府員工6日起戴口罩上班

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府各單位及學校教職員，6日起一律戴口罩上班，保護自己也保護他人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府各單位及學校教職員，6日起一律戴口罩上班，保護自己也保護他人。記者邱瑞杰／攝影

清明連假期間許多人出遊，基隆市政府為防連假後疫情擴散升溫，6日起市府各單位及學校教職員，一律戴口罩上班，保護自己也保護他人。

基隆市搭乘市公車也從6日起強制戴口罩，如勸導不聽司機可拒載，違法搭車得依傳染病防治法罰款3千到1萬5千元；如有極端違法個案行為脫序，另通知警方依社會秩序維護法裁處。

林右昌表示，連假期間國人大量出遊，增加群聚感染風險，遵循中央維持社交距離指示，明天起除了民眾搭乘大眾交通工具、市公車及計程車須戴口罩，市府同仁也一律戴口罩上班，加強本市防疫措施，防範疫情上升。

林右昌說，市府同仁佩戴口罩上班，任何形式的口罩都可以，不限定要戴醫療用外科口罩。台灣疫情雖然相對穩定，但市民絕對不可以鬆懈，若掉以輕心前功盡棄，將後悔莫及。

基隆市搭乘市公車從6日起強制戴口罩，公車處貼公告宣導民眾配合。圖／基市府提供
基隆市搭乘市公車從6日起強制戴口罩，公車處貼公告宣導民眾配合。圖／基市府提供
基隆市搭乘市公車從6日起強制戴口罩，公車處貼公告宣導民眾配合。圖／基市府提供
基隆市搭乘市公車從6日起強制戴口罩，公車處貼公告宣導民眾配合。圖／基市府提供

林右昌 基隆 社交距離 公車

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