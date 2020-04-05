防連假出遊潮讓疫情升溫 基市府員工6日起戴口罩上班

清明連假期間許多人出遊，基隆市政府為防連假後疫情擴散升溫，6日起市府各單位及學校教職員，一律戴口罩上班，保護自己也保護他人。

基隆市搭乘市公車也從6日起強制戴口罩，如勸導不聽司機可拒載，違法搭車得依傳染病防治法罰款3千到1萬5千元；如有極端違法個案行為脫序，另通知警方依社會秩序維護法裁處。

林右昌表示，連假期間國人大量出遊，增加群聚感染風險，遵循中央維持社交距離指示，明天起除了民眾搭乘大眾交通工具、市公車及計程車須戴口罩，市府同仁也一律戴口罩上班，加強本市防疫措施，防範疫情上升。