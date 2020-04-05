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交通部早不滿周永暉 知情人士：機場染疫事件只是提前引爆

興建立體停車場迎接觀光客 臨時免費停車場就沒得停了

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
配合「大基隆歷史場景再現計畫」，基隆市交通處將在基隆要塞司令部旁國有地，興建立體停車場。記者邱瑞杰／攝影
配合「大基隆歷史場景再現計畫」，基隆市交通處將在基隆要塞司令部旁國有地，興建立體停車場。記者邱瑞杰／攝影

基隆市文化局推動「大基隆歷史場景再現計畫」，將修復市定古蹟基隆要塞司令部舊貌。因應未來觀光人潮，市府交通處在司令部旁的國有地，發包興建4層樓的立體停車場，將可停放3百多輛車。

立體停車場現址是臨時免費停車場，鄰近的中正區中砂里長廖文雄說，免費停車變付費停車，里民心中當然不舒服。立體停車場營運後會衝擊當地交通，希望市府能提出月租回饋方案。

1896年日軍在基隆設立「基隆要塞指揮所」，1903年成立「基隆要塞司令部」，成為日據時期北台灣最高軍事指揮中心。目前位於祥豐街的要塞司令部廳舍建於1928年，次年完工。二戰後國軍接管，後來交給海巡署成為光復營區。

文化局長陳靜萍說，司令部立面無太多裝飾及彎曲線條，風格典雅，又不失軍事機關嚴謹氣氛。配合基隆多雨潮濕氣候抬高地坪，窗戶均採上下疊窗，減少濕氣。修復經費為1億3千多萬元，希望能夠恢復舊貌，重現早年的軍補庫房形式。

大基隆歷史場景再現計畫在沙灣地區，串連司令部、官邸、眷舍、清法戰爭園區及旭丘指揮所，形成文化歷史廊帶。位在核心位置的基隆要塞司令部修復工程可望下月發包，市府交通處也將在司令部旁國有地興建立體停車場。

交通處長李綱說，立體停車場為4樓建物，工程總經費近2億5千萬元，公路總局補助1億5千多萬元，市府自籌9千8百多萬元，預計明年8月完工。停車收費符合使用者付費原則，同時解決免費停車周轉率偏低的問題，收益由市府和國產署分潤。

基隆市文化局推動「大基隆歷史場景再現計畫」，將修復市定古蹟基隆要塞司令部舊貌。記者邱瑞杰／攝影
基隆市文化局推動「大基隆歷史場景再現計畫」，將修復市定古蹟基隆要塞司令部舊貌。記者邱瑞杰／攝影

基隆 停車場 古蹟

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