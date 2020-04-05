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遊客剛走台東全縣大消毒 饒慶鈴凌晨巡視消毒工作
清明節4天連假，台東縣各觀光景點及夜市湧入大批遊客，遊客也陸續返回西部，台東縣政府上緊發條防疫不鬆懈，今天凌晨開始針對觀光夜、火車站、風景區等1百多處地點大消毒，台東縣長饒慶鈴凌晨也到場慰問工作人員。
饒慶鈴今天凌晨一點多，由環保局代理局長郭建成陪同前往台東市正氣路視察消毒工作，並慰勉工作人員辛勞，她表示，清明連假台東湧入大量遊客，為讓在地居民能夠安心，連假期間環保局更是加強火車站、公車轉運站、鐵花新聚落、觀光夜市等觀光客密集區域的消毒作業，明天周一上班日，全縣也將持續加強消毒以確保環境衛生。
台東縣環境保護局指出，今日凌晨除針對觀光夜市收攤後進行全面性消毒，消毒路線包含觀光夜市及周圍商圈，明天擴大規模環境消毒，範圍包括火車站、航空站、港口及公車站等交通場站，縣內國際地標等觀光景點、公園、遊憩區等處全面消毒。
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