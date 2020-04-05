遊客剛走台東全縣大消毒 饒慶鈴凌晨巡視消毒工作

清明節4天連假，台東縣各觀光景點及夜市湧入大批遊客，遊客也陸續返回西部，台東縣政府上緊發條防疫不鬆懈，今天凌晨開始針對觀光夜、火車站、風景區等1百多處地點大消毒，台東縣長饒慶鈴凌晨也到場慰問工作人員。

饒慶鈴今天凌晨一點多，由環保局代理局長郭建成陪同前往台東市正氣路視察消毒工作，並慰勉工作人員辛勞，她表示，清明連假台東湧入大量遊客，為讓在地居民能夠安心，連假期間環保局更是加強火車站、公車轉運站、鐵花新聚落、觀光夜市等觀光客密集區域的消毒作業，明天周一上班日，全縣也將持續加強消毒以確保環境衛生。