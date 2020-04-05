連假結束台東今未見返工車潮 環保局展開全縣大消毒

4天清明節連假今天結束，台東縣內湧入許多遊客，各風景區人群聚集，摩肩接踵，擔心台東市正氣路觀光夜市等地因人潮匯流成了防疫缺口，今天凌晨特別於觀光夜市收攤後進行全面大消毒，消毒路線包含觀光夜市及周遭商圈、鐵花村等熱門景點。

台東縣環保局指出，為了防疫，從3月25日起已開始進行重點公共場所鄉，每周巡迴消毒工作，這次清明節連假結束，有人潮集的風景區，也會列入消毒重點。

另，清明連假今天結束，原本預期今天上午南迴公路會出現返工車潮，但大武警分局表示，目前南迴公路行車順暢，未見大量車潮，可能有部分遊客提早結束在台東的遊遊行程，提前在昨天就返回西部。