家鄉疫情告急求援湧近千萬善款 義籍神父謝台灣人

中央社 / 宜蘭縣4日電

長期在宜蘭羅東聖母醫院服務病患的義大利神父呂若瑟，因家鄉新冠肺炎疫情嚴峻，向外界求援。台灣民眾4天捐款已達新台幣900多萬元。呂若瑟神父感謝大家的愛心，已不知如何用言語表達。

呂若瑟神父日前見到義大利家鄉因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情肆虐，重創當地醫療體系，極度缺乏口罩、呼吸器與防護衣等防疫設備，許多曾與他共事過的神父為了救人，也不幸去世，因此對外界寫了一封信，希望大家一起幫忙，救救他的老家。

經呂若瑟神父對外告急家鄉疫情後，許多台灣人近日陸續將善款匯到天主教靈醫會募款中心，或親自前往募款中心外排隊捐款，大家都是想要幫助或是報答呂若瑟神父。

「愛心如滾雪球般，越滾越大」，聖母醫院表示，截至今天傍晚，這4天來捐款人次超過2500人，金額共約900萬元，呂若瑟神父很感謝大家的愛心，他們已經不知道如何言語表達，真的感恩。

天主教靈醫會羅東聖母醫院社會責任暨募款中心主任李麗秋今天告訴中央社記者，由於近日接受募款業務增多，募款中心內多名員工都犧牲清明連假，主動到募款中心幫忙，甚至連員工的家人也來當志工。

募款中心員工說，今天有一名老伯伯帶著孫子辛苦存下的撲滿到醫院捐款，經志工清點零錢後，共約4000元，這名老伯伯再把金額湊滿到1萬元後整數捐出，讓大家很感動。

此外，宜蘭礁溪還有一名老伯伯在51年前因在蘇澳上班時，發生工安意外，當時被送到聖母醫院後曾昏迷多日，幸好當時被許多來自義大利的神父醫治照顧後才得以康復。家屬為報答當年恩情，今天也來捐款回報。

募款中心表示，在15日截止接受善款後，將與義大利靈醫會或台灣公部門討論，希望能用最迅速方式，從義大利或從台灣將善款化為實際的醫療或防疫物資，急送到義大利最需要的災區。

呂若瑟神父1965年來台奉獻，先後在澎湖、宜蘭創辦啟智中心，照顧千名台灣身障兒童。早已自認是台灣人的呂若瑟能說流利中文、台語，講話還帶著「宜蘭腔」，他在2017年因「有殊勳於中華民國」，獲政府頒贈中華民國身分證。

義大利 神父 募款

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