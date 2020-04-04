國道客運現「傳說中的天殘腳」網友怒：給他噴酒精

有網在今天在臉書社群「基隆人大小事」貼出照片，一名乘客搭乘台北、基隆間的國道客運時，坐在前排第一個位置，右腿卻跨在前方欄干上，比頭還高出許多，露出涼鞋及腳趾頭，十分的誇張，引發網友熱議，一面倒痛怒罵聲，網友留言「傳說中的天殘腳」、「聞到鹹魚味」、「跳芭蕾舞嗎」、「給他噴酒精」、「腳也戴一下口罩吧」。

今天有網友在基隆人大小事貼出2張照片，標題寫著「什麼是水準」。畫面顯示在一輛國道客運上，電子字幕有跳出「台北科技大學」字樣，字板是張姓司機名字和基隆車站，可看出是行駛台北和基隆間的公車，沒有說明拍攝時間、車行地點，但可以看到路面有水溝蓋，拍攝時是行駛在台北或基隆市區的位置，不是行駛在高速公路上。

照片中一名乘客坐在前排第一個位置，但右腿跨在前方車門前的欄杆上，腳伸得比頭都還高出許多，露出涼鞋及腳趾頭，姿勢十分誇張地蹺著腿，旁若無人，景象被後方乘客拍下貼網。

誇張照片貼出，引起大批網友一片撻伐聲，「太離譜了」、「德國豬腳的概念嗎」、「傳說中天殘腳」、「教他四維八德吧」，並有不少人質疑司機怎麼沒有勸他腳放下來，是要臭死全車乘客嗎，建議腳痛要去找醫生，不應該讓全車的人聞他的腳臭。馬上有網友回，司機要專心開車，怎能分心管乘客的腳。