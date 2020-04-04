連燒6天 花蓮卓溪林班地森林火災終於撲滅
花蓮林管處位於卓溪鄉的玉里事業區第32林班地，上月30日突然起火，延燒多日後，今天下午終於全部撲滅，原本因滅火工作在瑞穗林道10公里處的人事管制同步解除。林管處表示，後續首要之務是找出起火原因，再研究如何處理燒毀的林地。
上月30日，有登山客發現玉山國家公園百岳路線「南三段」看天池營地附近冒出林火，林管處陸續派出44名森林護管員及運補人員，空勤總隊第一天曾出動空中投水約10公噸，後續因天候不佳，山區雲層太厚無法以直升機滅火，不過仍持續協助空投運補物資。
由於路途遙遠、地勢艱險，地面部隊走了4天，昨天終於抵達火場撲救，後續僅剩零星地表火，無延燒之虞，因空中灑水效果有限，由地面救火部隊一一打熄，今天下午3時15分全部撲滅，初估波及林木面積約3.48公頃。
花蓮林管處副處長王怡靖說，後續會先配合保七總隊的調查，找出起火原因，並詳查受災的林木面積及數量。至於後續是否復育，還要綜合考量各項因素，再研擬相關計畫。
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