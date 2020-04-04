快訊

沒戴口罩在北捷鬧事 健保署人員道歉了

連燒6天 花蓮卓溪林班地森林火災終於撲滅

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮玉里事業區第32林班地火警，今天終於撲滅。圖／花蓮林管處提供
花蓮玉里事業區第32林班地火警，今天終於撲滅。圖／花蓮林管處提供

花蓮林管處位於卓溪鄉的玉里事業區第32林班地，上月30日突然起火，延燒多日後，今天下午終於全部撲滅，原本因滅火工作在瑞穗林道10公里處的人事管制同步解除。林管處表示，後續首要之務是找出起火原因，再研究如何處理燒毀的林地。

上月30日，有登山客發現玉山國家公園百岳路線「南三段」看天池營地附近冒出林火，林管處陸續派出44名森林護管員及運補人員，空勤總隊第一天曾出動空中投水約10公噸，後續因天候不佳，山區雲層太厚無法以直升機滅火，不過仍持續協助空投運補物資。

由於路途遙遠、地勢艱險，地面部隊走了4天，昨天終於抵達火場撲救，後續僅剩零星地表火，無延燒之虞，因空中灑水效果有限，由地面救火部隊一一打熄，今天下午3時15分全部撲滅，初估波及林木面積約3.48公頃。

花蓮林管處副處長王怡靖說，後續會先配合保七總隊的調查，找出起火原因，並詳查受災的林木面積及數量。至於後續是否復育，還要綜合考量各項因素，再研擬相關計畫。

花蓮玉里事業區第32林班地火警，今天終於撲滅。圖／花蓮林管處提供
花蓮玉里事業區第32林班地火警，今天終於撲滅。圖／花蓮林管處提供

玉山國家公園 直升機

延伸閱讀

連假外客多心驚驚！花蓮縣府鼓勵「6日起上課戴口罩」

劉永淋家族墓塔盼原地保存 花蓮市公所憂遷葬活化停擺

指揮中心發簡訊要求保持適當距離 花蓮東大門夜市入列

花蓮劉永淋家族墓塔 子孫爭取列歷史紀念建築

相關新聞

東大門夜市連假每晚近萬人 縣府派人大聲公勸導

清明連假期間花蓮遊人如織，人氣景點的東大門夜市平均每天湧入近萬名遊客，大批遊客沒戴口罩邊走邊吃，可能成為防疫破口。縣府觀...

影／南迴景點多良火車站現人潮 警方廣播提醒防疫

清明連假第三天，台東南迴熱門景點多良火車站湧現人潮，大武警分局今天派員交通疏導外，更配合方疫提醒遊客「保持社交距離」。

劉永淋家族墓塔盼原地保存 花蓮市公所憂遷葬活化停擺

花蓮市民劉明瑜爭取將位於花蓮市佐倉公墓的家族墓塔列入文化資產，目前還待開會審議。不過，花蓮市公所憂心，佐倉公墓早已禁葬，...

台東最高部落 利稻射耳祭防疫措施中舉辦

台東縣海端鄉利稻部落今天舉辦布農族一年一度的「射耳祭」，因應疫情，活動未開放遊客參與，部落也實施量體溫和洗手消毒。雖然少...

龜山島百合花季要來了 部分花苞遭鳥食還好受害不大

每年4月初至5月中旬，龜山島上臺灣百合及鐵炮百合陸續開花，正是賞花時。但東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處發現，今年花苞在...

保持距離！宜蘭傳藝設順時中人形牌 阿中部長坐你旁邊

宜蘭傳藝園區加強防疫，室內展廳採實名制且須戴口罩，臨水劇場觀眾限額99人，經營園區的善美的文化藝術基金會為讓遊客保持距離...

影／避免民眾靠太近 基隆禁入納骨塔統一祭拜防疫好嚴

今天清明節，基隆因為新冠肺炎影響，加上一直下著不小雨勢，南榮公墓往年掃墓人潮不復見，基隆納骨塔也首次禁止民眾進入祭拜，殯...

影／清明節台東現人龍戴口罩 就為春捲這一味

今天清明節，國人習俗要吃春捲應景，台東市區正氣路上的一間素食店前，一早就出現人龍，只為買春捲，絕大多數排隊民眾都戴著口罩...

請注意！清明連假過後 蘇花改隧道測試將封閉改道

蘇花改通車後，隧道火警偵知系統及水霧分區功能驗證，將在清明連假過後陸續辦理，屆時中仁及仁水隧道封閉改道通行，交通部公路總...

往年此時塞爆今年分流見效 宜蘭萬人掃墓不復見

清明節掃墓日，往年此時，宜蘭墓園萬頭鑽動，但今年防疫，避免群聚，成功分流，宜蘭縣政府殯葬管理所發現，以員山福園為例，往年...

蘇花改上午順 北返車潮下午到晚上將湧現

清明連假第3天，假期接近尾聲，公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出，蘇花改與蘇花公路的蘇花路廊，今天上午平均每...

孝三路平民美食大腸圈開枝散葉 基隆人熟悉的好滋味

距離基隆火車站不遠的孝三路，有許多在地人愛捧場的美食小店，被稱為基隆人的餐廳。大腸圈是老字號平民美食，位在巷內的孝三路菊...

熱門新聞

記得先儲水！桃園近5萬戶9日將停水23小時

彰化品田牧場、歡樂牛排陸續熄燈

警苦宣導！墾丁景點大街沙灘爆7萬人潮 社交距離難做到

竹縣新埔劉家千人掃墓不復見 攤販無生意可做

欠稅荒廢華濟醫院 轉型長照機構首期200床明年啟用

看緊荷包！竹北光明六路二段路口 測速照相桿13日啟用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。