連假外客多心驚驚 花蓮縣府鼓勵6日起上課戴口罩

清明4天連假花蓮再現大量觀光人潮，東大門夜市等多個景點萬頭攢動，在地人很擔心「花蓮零確診」連假後會破功。縣府教育處決定，連假過後的4月6日開始，以鼓勵、非強制的作法，建議師生上課戴口罩。

教育處長李裕仁說，中央流行疫情指揮中心日前曾做出「室外1公尺、室內1.5公尺社交距離，否則應戴口罩」的防疫指引，經實地勘查校園狀況，偏遠地區小校沒問題，但市區較大型的學校，每班2、30人，要在教室內保持適當的社交距離確實會有困難。

加上連假期間花蓮來了大批外地遊客，也會擔心影響防疫，因此決定從連假過後的6日起，鼓勵上課戴口罩。李裕仁強調，這只是鼓勵性質，並非強制性的措施，用意在保護師生，因此未正式行文，是透過各校校長宣導。

花蓮縣家長協會理事長傅萬其說，在疫情還沒有完全控制下，認同並支持縣府鼓勵上課戴口罩，畢竟在教室人與人近距離接觸，且對話就有口沫噴飛的問題，尤其大校學生動輒超過千人，戴口罩能有基本的防護。

但他也提醒，雖然是非強制性，縣府還是要思考口罩供應的問題，尤其偏鄉小校有不少是隔代或單親、低收家庭，就算一個口罩才5元，長期使用下來，對經濟窮困的家庭也會成為負擔。建議縣府可思考市區、偏遠地區的家庭落差，由學校準備一定比例的口罩存貨，在學生有困難沒口罩可戴的情況下，優先提供弱勢家庭學生使用。