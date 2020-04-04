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東大門夜市連假每晚近萬人 縣府派人大聲公勸導
清明連假期間花蓮遊人如織，人氣景點的東大門夜市平均每天湧入近萬名遊客，大批遊客沒戴口罩邊走邊吃，可能成為防疫破口。縣府觀光處除了在夜市出入口張貼告示外，也決定提升規格，今晚派人在夜市持大聲公提醒請民眾戴口罩、保持安全距離。另，警方今晚也將前往勸導。
縣府觀光處統計，連假東大門夜市遊客數，第一天2日超過萬人，昨天下雨雖少一些，也有7500人。雖然今天起民眾陸續北返，依據住房率推估，到夜市的人潮可能減少，但縣府仍決定提高防疫規格。
副處長張志翔表示，連假前就在夜市出入口張貼告示，也宣導攤商作好防疫準備；今晚5點到9點半，將增派人員到東大門夜市各個入口，手持大聲公宣導，籲請民眾戴口罩，保持適當社交距離。
東大門夜市張姓攤商說，疫情衝擊夜市攤商生計，加上現在也沒團客，只剩一些國旅遊客，平日生意真的很慘淡，連假好不容易有一點起色，攤商都會做好攤位消毒，戴口罩、勤洗手，也希望花蓮在連假過後，能維持零確診的好成績，保留花蓮淨土。
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