東大門夜市連假每晚近萬人 縣府派人大聲公勸導

清明連假期間花蓮遊人如織，人氣景點的東大門夜市平均每天湧入近萬名遊客，大批遊客沒戴口罩邊走邊吃，可能成為防疫破口。縣府觀光處除了在夜市出入口張貼告示外，也決定提升規格，今晚派人在夜市持大聲公提醒請民眾戴口罩、保持安全距離。另，警方今晚也將前往勸導。

縣府觀光處統計，連假東大門夜市遊客數，第一天2日超過萬人，昨天下雨雖少一些，也有7500人。雖然今天起民眾陸續北返，依據住房率推估，到夜市的人潮可能減少，但縣府仍決定提高防疫規格。

副處長張志翔表示，連假前就在夜市出入口張貼告示，也宣導攤商作好防疫準備；今晚5點到9點半，將增派人員到東大門夜市各個入口，手持大聲公宣導，籲請民眾戴口罩，保持適當社交距離。