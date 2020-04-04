宜蘭農產北運展售 林姿妙：啟動電商平台強化宅經濟

推廣宜蘭農漁畜產品，縣政府及縣農會今、明在臺北希望廣場舉辦「宜蘭縣蔥滿理想暨農特產品展售促銷會」。縣長林姿妙今天北上關心，除擴展到板橋農會等大台北地區展售外，配合疫情，強化宅經濟，盡速啟動電商平台。

宜蘭縣政府及縣農會今明的周六、周日在臺北希望廣場「宜蘭周」設攤展售，共有40攤農漁畜產品，由農漁會、青年農民、小農等到場販售，促銷產品種類眾多，包括米系列產品，有機及友善蔬菜、水果、茶、椴木香菇、鯖魚、櫻花蝦、鬼頭刀、安心雞肉等，讓台北消費者採購，ㄧ次購足。

林姿妙今天北上打氣，農糧署東區分署長陳昌岑、宜蘭縣農會理事長游文雄、常務監事李竹村、總幹事陳誌銘、新北市農會總幹事楊棟樑等人陪同。

林姿妙指出，大台北地區為宜蘭重要銷售消費市場，希望透過展售促銷，提升宜蘭縣農產品的能見度，在日漸嚴竣的肺炎疫情下，提供宜蘭最安心且優質的農產品，一起挺過這波疫情難關。

林姿妙也指示農業處及宜蘭縣農會，持續安排農民至希望廣場以外地區，包含板橋農會等大台北地區展售，並盡速啟動電商平台，以配合疫情強化宅經濟。