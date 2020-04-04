劉永淋家族墓塔盼原地保存 花蓮市公所憂遷葬活化停擺

花蓮市民劉明瑜爭取將位於花蓮市佐倉公墓的家族墓塔列入文化資產，目前還待開會審議。不過，花蓮市公所憂心，佐倉公墓早已禁葬，公所正推動開發活化，若都以文資理由不遷葬，之前努力都將白費。

佐倉公墓占地13.3公頃，分成A、B、C三區，早在民國76年就已禁葬。市公所為了活化利用，規畫將10公頃的A區轉型為運動公園，市長魏嘉賢上任後，大力爭取經費、改善環境並鼓勵遷葬，經過努力，A區原本2000座墓地，已經剩下不到200座，今年還有10餘座準備要遷葬。

市民劉明瑜希望祖父劉永淋家族墓塔能就地保存，前年8月主動向花蓮縣文化局提案，列為歷史紀念建築。全案由文化局依文化資產保存法受理後，即啟動文資價值評估作業，辦理現勘、委外進行小型調查研究。原定本月召開審議委員會，因疫情影響流會，將擇日舉行。

申請人劉明瑜說，家族從11代秉盛公來台，已繁衍200多年，原本住在新北市新店，是知名的新店14張劉家，祖父劉永淋是從新店遷徙到花蓮定居的第一代，且墓塔式建築形制當年在花蓮也很少見，他認為對後代子孫極具象徵意義，才提案爭取，盼原地保存。

市長魏嘉賢說，劉永淋家族墓塔是否具文資身分，還需要開會討論，但很擔心墓地一旦牽涉到文資、歷史建築，很有可能影響其他墓的遷葬意願。

魏嘉賢表示，佐倉公墓原本是亂葬崗，原本荒煙蔓草，甚至成為治安死角。公所希望將佐倉打造成花蓮市唯一運動公園，除了提供市民休閒空間，也讓環境通透明亮，大幅翻轉民眾對佐倉公墓過去陰森森的負面印象。

市公所除持續執行遷葬工作，也積極向中央政府爭取經費，獲教育部體育署核定前瞻計畫600萬元經費，在墓區鋪上1萬6000平方公尺的多功能運動草皮，過去雜草叢生的亂象已不復存在，今年又獲花東基金補助2000萬元，將辦理道路拓寬等工程。