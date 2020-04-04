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台東最高部落 利稻射耳祭防疫措施中舉辦

聯合報 / 記者尤聰光/台東即時報導
台東縣海端鄉利稻部落今天舉辦布農族一年一度的「射耳祭」，雖然少了遊客，但活動不減熱鬧，族人開心歡慶。記者尤聰光/攝影
台東縣海端鄉利稻部落今天舉辦布農族一年一度的「射耳祭」，雖然少了遊客，但活動不減熱鬧，族人開心歡慶。記者尤聰光/攝影

台東縣海端鄉利稻部落今天舉辦布農族一年一度的「射耳祭」，因應疫情，活動未開放遊客參與，部落也實施量體溫和洗手消毒。雖然少了遊客，但活動不減熱鬧，族人開心歡慶。

利稻村長古金福表示，疫情期間會辦理射耳祭，是經過部落討論，希望透過儀式驅趕今天不好的壞運，包括新冠肺炎病毒；為了防疫和安全，今年不對外開放，同時設置量測站，每位族人量體溫外，也要填寫資料，確保後續追蹤。

利稻部落海拔1608公尺，為台東縣最高海拔的部落，並有豐富的獵場，鄉民在合法的程序上，為了射耳祭分享給部落獵物，是文化傳承的精華，並期盼大家將狩獵文化傳承下去。

活動中，除了長輩古調呈現、祈禱小米豐收歌、報戰功，還有狩獵祭儀的傳承，由長輩教導孩童使用弓箭，也使在旁的父母親又驚又喜，而部落孩童踴躍學習狩獵祭儀則是活動中最大的亮點。

因應疫情，利稻部落射耳祭活動未開放遊客參與，部落也實施量體溫和洗手消毒。記者尤聰光/攝影
因應疫情，利稻部落射耳祭活動未開放遊客參與，部落也實施量體溫和洗手消毒。記者尤聰光/攝影

射耳祭 疫情 台東

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