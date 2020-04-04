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今明2天逛台東波浪屋 消費滿5百可親子彩繪熱氣球燈籠

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
今明2天遊客逛台東波浪屋，且消費滿5百元，就可親子彩繪熱氣球燈籠並公開展示在鐵花新聚落內。圖／台東縣政府提供
今明2天遊客逛台東波浪屋，且消費滿5百元，就可親子彩繪熱氣球燈籠並公開展示在鐵花新聚落內。圖／台東縣政府提供

清明節4天連假即將結束，台東縣配合今天兒童節，今、明兩天只要在台東市鐵花新聚落內的TTstyle原創館（藍色波浪屋），消費滿500元就送台東專屬的熱氣球彩繪組（燈籠）1 個，親子共同畫出心中最美的熱氣球，公開展示在鐵花新聚落內。

藍色波浪屋「TTstyle原創館」內有不少台東特色店家，包括飛魚手工藝展示館等，呈現濃濃的人文風采，近年來已成遊客來台東的熱門打卡景點。台東縣長饒慶鈴歡迎遊客參訪同樂，也要做好防疫準備，保護自己。

台東縣政府原民處經濟科科長高慧如表示，今、明兩天遊客到台東市鐵花新聚落，走訪TTstyle原創館，並在原創館累計消費滿500元，即可至四樓服務台憑活動摺頁的店家消費戳章，兌換熱氣球彩繪組（燈籠）1個，家長可跟家中寶貝共同彩繪出心中最絢麗的熱氣球，畫好並署名後，再交給服務人員懸掛在波浪屋周邊公開展示。

台東 熱氣球

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