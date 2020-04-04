龜山島百合花季要來了 部分花苞遭鳥食還好受害不大

每年4月初至5月中旬，龜山島上臺灣百合及鐵炮百合陸續開花，正是賞花時。但東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處發現，今年花苞在上個月下旬逐漸飽滿之際，卻因不知名原因，零星出現殘破痕跡，導致花朵枯萎凋零、葉片蜷曲。

東北角風管處在邀集農委會花蓮區農業改良場、桃園區農業改良場、宜蘭縣政府農業處、宜蘭縣政府動植物防疫所的專家學者，登龜山島查看原因，原懷疑是蟲害，但經會同專家學者追查，原來摧花者是鳥。

農委會花蓮區農業改良場專家呂柏寬指出，花苞呈現咬痕破損缺角，主要是花粉與柱頭的雄蕊及雌蕊被咬去，研判是動物的咬痕，且零星分散各百合花株，應是小型動物咬食，從現場並未發現昆蟲或蝸牛的拾遺，如行走痕跡或糞便，初步排除蟲害。

他並依據遺留在百合花葉片間的鳥糞推斷，應是小型鳥類啃食花苞，目的是取用花粉及柱頭，因為花苞味苦，才咬一口取用到花粉後即停止。

花苞殘破原來是遭中小型鳥類啃食，農委會桃園區農業改良場吳婉苓博士認為，這在生態系中是很自然的現象，目前危害範圍多集中在北岸碼頭附近，整體而言危害比例低，仍存有許多百合花苞，建議以生態角度維護，持續觀察。

東北角風管處指出，此次危害範圍零星且規模小，龜山島盡量保持生態島風貌，在順應自然與人為維管間取得平衡，決定與生物和平共處，減少人為干預影響，維持動植物間的穩定動態消長平衡。