公私立幼兒園招生防疫E化 基隆貼心彙整各園官網線上看
基隆市公立及非營利幼兒園109年度招生，將在5月3、4日受理線上登記報名，援往例4月20至24日開放家長參觀，但今年為因應新冠肺炎防疫，優先改採E化方式進行招生宣傳，市府彙整所有立案各公私立幼兒園官方網站或臉書連結，統一公告在「基隆市幼兒教育資訊網」，家長可線上瀏覽，不一定要親自跑去幼兒園增加風險。
因應新冠肺炎防疫，基隆市政府教育處已彙整所有合法立案公私立幼兒園的官方網站或臉書連結，統一公告於「基隆市幼兒教育資訊網」，供家長線上瀏覽。家長如仍需現場參觀，可向各幼兒園電話預約，但參觀時間一律調整至下午4點放學以後，並且避免進入教室內，請家長配合帶口罩、洗手、旅遊史調查等，園方也會在家長參觀完後進行全園區消毒，保護園內幼兒健康。
基隆市共有46所公立幼兒園、2所非營利幼兒園、23所準公共幼兒園、以及35所私立幼兒園，就讀公立幼兒園每月繳費約2500元，非營利幼兒園每月3500元(無寒暑假)，準公共幼兒園本質為私立幼兒園，每月繳費4500元，無寒暑假，部分幼兒園有交通接送，就讀私立幼兒園則可請領育兒津貼每月2500元。
市府教育處長林祝里提供建議，供家長選擇時參考，各類型幼兒園都有不同的特點，每年4月、5月是家長為幼兒選擇幼兒園的季節，「合法立案」絕對是第一關鍵，其他如收費、師資、環境、接送等，都是家長考量的面向。教育處已將各幼兒園的基礎評鑑結果以及立案情形，公告在「基隆市幼兒教育資訊網」https://kids.kl.edu.tw/158供家長參考，希望能協助家長為寶貝選擇最適合的優質托教環境，陪伴孩子一同健康快樂成長。
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