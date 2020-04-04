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保持距離！宜蘭傳藝設順時中人形牌 阿中部長坐你旁邊
宜蘭傳藝園區加強防疫，室內展廳採實名制且須戴口罩，臨水劇場觀眾限額99人，經營園區的善美的文化藝術基金會為讓遊客保持距離，還巧製小形的順時中人形牌，放在座位，讓「阿中部長」坐在旁邊，以間隔開來，讓遊客看了不禁會心一笑說：「可愛，不順時中都不行！」
宜蘭傳藝園區因應防疫距離，請遊客排隊購票及入園參觀時，相互距離保持1公尺以上，臨水劇場座位將安排間隔措施，以保持適當距離，展示館等展覽場地容留人數依場館現場公告，採總量控管，並依規劃動線進行人流管制，參與者相互距離需保持1.5公尺以上為原則。
而園區在歡慶兒童節，４月一整個月，每天下午１點及４點在臨水劇場，安排特技空間團隊演出「動物狂想曲」演出，以動物世界為發想，結合現代特技、節奏打擊、舞蹈唱跳等元素，並以擬人化肢體演出、精緻的動物彩繪妝和服裝造型，生動演繹動物們的藝想世界。
而今天兒童節，6到12歲兒童憑證件(民國97年(含)~103年出生者)，免費入園。
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