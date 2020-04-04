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影／避免民眾靠太近 基隆禁入納骨塔統一祭拜防疫好嚴

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
避免民眾靠太近，基隆禁入納骨塔統一祭拜防疫好嚴。記者游明煌／攝影
避免民眾靠太近，基隆禁入納骨塔統一祭拜防疫好嚴。記者游明煌／攝影

今天清明節基隆因為新冠肺炎影響，加上一直下著不小雨勢，南榮公墓往年掃墓人潮不復見，基隆納骨塔也首次禁止民眾進入祭拜，殯葬所工作人員安排民眾在外面廣場統一祭拜，民眾一律禁止進入塔內祭拜。祭拜的民眾說，可以接受，心意到了就好。殯葬所人員說，民眾也多能體諒配合。

殯葬所工作人員說，因為疫情的關係，所以今年禁止民眾進入納骨塔， 如果放人進去，後面就會有人要跟著進去，所以全部禁止入內，裡面空間不大，擔心人潮多有感染風險，尤其現在可能有一些無症狀的人，因此講謹慎防範疫情，避免民眾之間的距離靠太近。

今天基隆下雨不小的雨勢，納骨搭前擺滿供桌，但有放祭祀品的桌子不多，冷冷清清。殯葬所人員說，約只有以前的1、2成人潮，可能因下雨加上疫情，市府也宣導分散人潮祭拜，每年都有祭拜，但今年疫情嚴峻，只要有心意有到即可，民眾也多能配合不進塔。

一名祭拜的人受訪說，只要有來祭拜，有沒有進塔還好，他覺得心意最重要，虔誠就好，祖先也會體諒。

避免民眾靠太近，基隆禁入納骨塔統一祭拜防疫好嚴。記者游明煌／攝影
避免民眾靠太近，基隆禁入納骨塔統一祭拜防疫好嚴。記者游明煌／攝影

疫情 基隆 清明節

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