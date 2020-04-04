影／清明節台東現人龍戴口罩 就為春捲這一味

今天清明節，國人習俗要吃春捲應景，台東市區正氣路上的一間素食店前，一早就出現人龍，只為買春捲，絕大多數排隊民眾都戴著口罩，有人甚至排隊一個半小時，才提著4個春捲開心離開。

位於台東市正氣路的上這間素食店，以賣春捲聞名，每年清明節前後，春捲需求量大增，尤其是清明節當天還得增加人手趕製春捲，因是現點現做，消費者仍得花時間等候。

自新冠肺疫情今年一月在大陸大爆發後，台東只要出現排隊人龍就是為買口罩，不過，今天清明節，一早店家前就大排長龍，絕大多數都戴著口罩，大家都為購買春捲而來。