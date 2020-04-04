請注意！清明連假過後 蘇花改隧道測試將封閉改道

蘇花改通車後，隧道火警偵知系統及水霧分區功能驗證，將在清明連假過後陸續辦理，屆時中仁及仁水隧道封閉改道通行，交通部公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心今天公告與提醒，用路人注意。

公路總局第四區養護工程處金岳工務段指出，因應蘇花改通車後隧道火警偵知系統及水霧分區功能驗證，中仁隧道(台9線148公里又845公尺到154公里又148公尺、仁水隧道(台9線154公里又845公尺到158公里又195公尺)，在晚間實施封閉管制。

管制期間，工程處請用路人配合現場交通管制人員指揮，行經該路段，請務必減速慢行並配合現場交維設施行駛，改道台9丁線，依循道路標誌行駛，事先做好行程規畫，多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」查詢路況及隨時注意收聽廣播訊息。

工程處公告詳細封閉時間地點如下，提醒注意：

4月7日(二)及4月8日(三) 20時至23時封閉中仁隧道南下線。

4月9日(四)及4月13日(一) 20時至23時封閉中仁隧道北上線。

4月15日(二)及4月16日(三) 20時至23時封閉仁水隧道雙向。

4月20日(一)及4月21日(二) 20時至23時封閉仁水隧道雙向。