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蘇花改上午順 北返車潮下午到晚上將湧現

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
清明連假第3天，蘇花改與蘇花公路的蘇花路廊，今天上午平均每小時500輛次，交通順暢，但北返車潮預估將在下午湧現，直到晚上。圖／公路總局提供
清明連假第3天，蘇花改與蘇花公路的蘇花路廊，今天上午平均每小時500輛次，交通順暢，但北返車潮預估將在下午湧現，直到晚上。圖／公路總局提供

清明連假第3天，假期接近尾聲，公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出，蘇花改與蘇花公路的蘇花路廊，今天上午平均每小時500輛次，交通量比起首日動輒上千輛次，順暢許多。

而今天主要是以北返車流為主，預計中午過後陸續出現，直到晚上，明天收假日，最後一波北返車潮會在上午即出現。

交控中心統計，昨天清明連假第2天，全日交通量，南下6千輛次，北上9千輛次，不少用路人避免塞車，提早在昨天北返，因此，在昨天下午1點到5點即提早出現一波北返車潮，交控中心與宜蘭花蓮地區警察局偕同疏運，整體交通平順。

交控中心發現，今年試辦提速的蘇花改南澳至和平段隧道群，平均車輛時速皆可維持約60到70公里，不過，昨天還是發生零星的事故，一度造成交通受阻，還好排除迅速。

交控中心指出，今天連假第3天，預估蘇花路廊在午後北上車流將逐漸增加，形成南北車流反轉趨勢，車潮可能持續到晚上，明天上午將會有最後一波北返車潮後，蘇花路廊在下午應該回歸日常交通狀況。

車潮 連假 蘇花改

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