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孝三路平民美食大腸圈開枝散葉 基隆人熟悉的好滋味

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市孝三路菊姐大腸圈是平民美食，還有多種小菜供搭配，風味十足。記者邱瑞杰／攝影
基隆市孝三路菊姐大腸圈是平民美食，還有多種小菜供搭配，風味十足。記者邱瑞杰／攝影

距離基隆火車站不遠的孝三路，有許多在地人愛捧場的美食小店，被稱為基隆人的餐廳。大腸圈是老字號平民美食，位在巷內的孝三路菊姐大腸圈，每到用餐時刻總見排隊人龍，等待品嘗鮮美滋味。

大腸圈近年名號漸響，成為基隆的代表性小吃之一。就像基隆人口中的「吉古拉」，外地人要經過介紹才知道原來如炭烤竹輪；基隆人說的大腸圈，其實就是用豬大腸包裹糯米做成的糯米腸。

孝三路大腸圈美食可以追溯到民國50年代，最早是在孝三路一處巷口的小攤位，第2代3兄弟接手後，分時段各自營業，後來開枝散葉，各自開店，各有各的客群。

三房目前由「菊姐」彭家菊當家，20多年她從中國大陸嫁來台灣，從婆婆手中學會製作大腸圈，工序馬虎不得。首先豬大腸內外都要用清水洗滌乾淨，接著抹鹽逼出水分，並再沖洗一次。

糯米是用檜木桶蒸煮，增添香氣。煮熟後攪拌豬油、油蔥再灌入大腸，接著用草繩綑綁打結，放入大鍋蒸煮大功告成。

剛出爐的大腸圈油油亮亮，切開後香味四溢，讓人食指大動。大腸圈如果是主食，配菜就是嘴巴肉、豬心、肝連、豬舌、豬肚帶、豬肺、豬皮和硬管、軟管等豬體料理，湯品有嘴巴肉湯、貢丸湯和豬血湯供選擇。

孝三路菊姐大腸圈

地點：基隆市孝二路93巷12號（孝三路出口也有指標）

電話：(02)2426-0418

營業時間：09:00~20:30（周二公休）

基隆市孝三路菊姐大腸圈是平民美食，搭配各種小菜風味十足。記者邱瑞杰／攝影
基隆市孝三路菊姐大腸圈是平民美食，搭配各種小菜風味十足。記者邱瑞杰／攝影
基隆市孝三路一帶有不少美食小店，菊姐大腸圈也是排隊名店之一。記者邱瑞杰／攝影
基隆市孝三路一帶有不少美食小店，菊姐大腸圈也是排隊名店之一。記者邱瑞杰／攝影

基隆 婆婆

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