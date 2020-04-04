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孝三路平民美食大腸圈開枝散葉 基隆人熟悉的好滋味
距離基隆火車站不遠的孝三路，有許多在地人愛捧場的美食小店，被稱為基隆人的餐廳。大腸圈是老字號平民美食，位在巷內的孝三路菊姐大腸圈，每到用餐時刻總見排隊人龍，等待品嘗鮮美滋味。
大腸圈近年名號漸響，成為基隆的代表性小吃之一。就像基隆人口中的「吉古拉」，外地人要經過介紹才知道原來如炭烤竹輪；基隆人說的大腸圈，其實就是用豬大腸包裹糯米做成的糯米腸。
孝三路大腸圈美食可以追溯到民國50年代，最早是在孝三路一處巷口的小攤位，第2代3兄弟接手後，分時段各自營業，後來開枝散葉，各自開店，各有各的客群。
三房目前由「菊姐」彭家菊當家，20多年她從中國大陸嫁來台灣，從婆婆手中學會製作大腸圈，工序馬虎不得。首先豬大腸內外都要用清水洗滌乾淨，接著抹鹽逼出水分，並再沖洗一次。
糯米是用檜木桶蒸煮，增添香氣。煮熟後攪拌豬油、油蔥再灌入大腸，接著用草繩綑綁打結，放入大鍋蒸煮大功告成。
剛出爐的大腸圈油油亮亮，切開後香味四溢，讓人食指大動。大腸圈如果是主食，配菜就是嘴巴肉、豬心、肝連、豬舌、豬肚帶、豬肺、豬皮和硬管、軟管等豬體料理，湯品有嘴巴肉湯、貢丸湯和豬血湯供選擇。
孝三路菊姐大腸圈
地點：基隆市孝二路93巷12號（孝三路出口也有指標）
電話：(02)2426-0418
營業時間：09:00~20:30（周二公休）
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