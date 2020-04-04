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北部1確診個案上月曾到過宜蘭 還好無接觸者

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導

宜蘭縣衛生局昨(3)日晚指出，北部一例確診個案，上個月曾與友人到宜蘭，參觀某教會，同行友人居家隔離中，在教會外，有3人曾隔一段距離，與個案打招呼，因距離夠，並不屬於接觸者，但個案確診後，衛生局仍給3人健康關懷及持續追蹤，有相關人員目前健康狀況均良好，該教會得知訊息後，即刻環境消毒。

宜蘭縣衛生局指出，一名確診個案上個月曾到宜蘭旅遊，衛生局在3月30日接獲中央通知的第一時間，即已調查相關疫情，經查，個案隨數名友人由外地自行開車到宜蘭某教會參觀，由於當日教會並無禮拜活動，因此導覽期間僅個案及其同行友人參加。

衛生局指出，開始時，他們曾於戶外向教會3名人員短暫打招呼後，即帶開由其友人導覽，由於該3人均與該個案保持適當距離以上，因此並不屬於接觸者，但個案確診後，衛生局仍給予該3人健康關懷及持續追蹤。

衛生局表示，另據調查，個案在參觀期間全程均配戴口罩，目前所有相關人員健康狀況均良好，與個案同行的友人均已被其居住地衛生主管機關要求居家隔離中，該教會也在得知相關訊息後即刻環境消毒。

衛生局長徐迺維指出，新型冠狀病毒是透過近距離、長時間接觸及飛沫傳染傳播病毒，民眾應保持適當社交距離以降低感染風險，若無法保持距離即應配戴口罩，勤用肥皂洗手、避免觸摸眼鼻口外，也要繼續保持個人良好衛生習慣。

另外，衛生局提醒，流行疫情或防治措施等相關資訊應以指揮中心對外公布訊息為主，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，避免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰3年以下有期徒刑、拘役或台幣300萬元罰金。

相關資訊可參閱疾管署網站或運用line搜尋官方帳號「疾管家」、「@taiwancdc」可即時獲得防疫訊息，亦可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001-922)、宜蘭縣政府衛生局防疫諮詢專線（03）9357011諮詢。

衛生局 疫情 口罩

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