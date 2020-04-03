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超商、咖啡店騎樓、庇廊禁菸 基隆首查7人最高罰1萬元

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
超商、咖啡店騎樓、庇廊禁菸，基隆首查7人最高罰1萬元。圖／基隆市衛生局提供
超商、咖啡店騎樓、庇廊禁菸，基隆首查7人最高罰1萬元。圖／基隆市衛生局提供

基隆衛生局今年1月公告216家連鎖便利商店、咖啡店的騎樓、庇廊範圍為禁菸區，經過3個月的宣導，今天首日稽查24處吸菸熱點，查獲7人違規吸菸，2處業者違規提供熄菸器具，依菸害防制法開罰，最高分別可罰1萬、5萬元。

基隆市政府衛生局公告連鎖便利商店（7-11、全家、萊爾富及OK超商）、咖啡店（星巴克、85℃及路易莎）之1樓門市前騎樓與庇廊範圍，今年1月2日起為全面禁菸之場所，經3個月宣導期及個別輔導216家門市，要求遵守禁菸相關規定。

衛生局今天展開稽查，共稽查24處吸菸熱點，查獲7名違規吸菸者及2處業者違規提供熄菸器具，依菸害防制法第31條第1項規定，將分別處2千元以上1萬元以下，及1萬以上5萬元以下罰緩，請民眾注意，不要心存僥倖。被查獲的民眾有不少是年輕人，有的表示以為可以抽，還有人說，店家有提供熄對器具就抽了。

衛生局說，所謂庇廊是指「建築物地面外牆面至道路境界線間之空間，在上方只有遮蔽物覆蓋者」，容易有人躲在這個空間抽菸。

衛生局表示，維護無菸環境需要大家共同努力，呼籲市民遵守騎樓、庇廊之禁菸規定，以營造清新健康的戶外無菸環境。同時也邀請有吸菸的市民，能夠參加戒菸服務，可以到基隆市72家戒菸合約機構參加「我戒菸-就健康」活動及「2020戒菸就贏」，歡迎18歲以上吸菸的「參賽者」與7歲以上不吸菸的「見證人」組隊參加，4月30日前完成報名，參賽者只要在5月2日至5月29日期間，連續4周完全不吸菸，就有機會抽中最高30萬獎金，「戒菸增加抵抗力荷包健康都有利」。

戒菸詳情請洽基隆市七區衛生所及其他機構（例如醫院、診所及藥局），或至基隆市衛生局官網／最新消息查詢。

超商、咖啡店騎樓、庇廊禁菸，基隆首查7人最高罰1萬元。圖／基隆市衛生局提供
超商、咖啡店騎樓、庇廊禁菸，基隆首查7人最高罰1萬元。圖／基隆市衛生局提供
超商、咖啡店騎樓、庇廊禁菸，基隆首查7人最高罰1萬元。圖／基隆市衛生局提供
超商、咖啡店騎樓、庇廊禁菸，基隆首查7人最高罰1萬元。圖／基隆市衛生局提供

衛生局 戒菸 基隆

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