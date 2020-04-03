外地遊客湧入花蓮東大門夜市 縣民心驚憂不利防疫

花蓮縣在清明連假住宿率達7、8成，因疫情低迷許久的旅宿觀光業，如同久旱逢甘霖。尤其東大門夜市在連假期間人潮湧入，摩肩擦踵逛夜市，攤商喜迎人潮，縣民卻相當擔心，大量外縣市民眾來到花蓮，不利防疫工作。

東大門夜市這兩天熱鬧滾滾，雖然不少民眾是戴著口罩邊逛邊買，但一拿到美食，抵擋不了誘惑，迫不及待拉下口罩大口享用，邊走邊吃。林姓攤商說，夜市是開放空間，遊客利用假期來逛，很難要求保持一公尺的社交距離。

花蓮縣目前仍維持零確診，與台東是台灣本島僅存的唯二淨土，縣民看到大量遊客湧入，難免心驚。有網友就說：「一周後來看看，確診會不會快速拉高」；也有在地網友相互提醒，清明連假就把夜市讓給遊客吧。

縣府觀光處表示，東大門夜市是人氣景點，縣府除了加強環境消毒、配發口罩給攤商，要求戴口罩、勤洗手加強防疫 也早就決定採購6輛紅外線熱顯像儀，配置在夜市6個出入口，只是市面大缺貨，要到本月中、下旬才能到位。不過，連假前已在入口處張貼告示，提醒做好健康管理，保持適當社交距離。