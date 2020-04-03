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網傳花蓮慈院防疫將禁止看診 院方：不實謠言

中央社 / 花蓮縣3日電

花蓮慈濟醫院今天指出，最近收到民眾詢問，網路傳言醫院要全面禁止看診，改採視訊看診。相關封院消息是不實謠言，醫院門診因清明連假3、4日停診2天，急診部維持全年無休。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，慈濟醫院宣導非必要避免進入醫院，也加強防疫措施，卻有民眾在通訊軟體流傳不實訊息「聽說慈濟醫院要開始全面禁止看診，因為疫情關係，如果真的逼不得已看診，只接受視訊看診」。

院方今天澄清，疫情期間雖入院管制措施提高，需刷健保卡、戴口罩及量體溫等，目前也依中央規定，禁止探病，但門診、急診等單位都正常運作，絕沒有封院的情況。

花蓮慈濟醫院指出，清明連假期間，3、4日暫停門診服務，5日則因週日固定停診，6日起恢復正常；急診部則維持全年無休，提醒民眾若有疑惑，可撥打（03）8561825詢問門診訊息。

慈濟 疫情 連假

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