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義籍神父求助救家鄉疫情 宜市響應捐10萬元

中央社 / 宜蘭縣3日電
義籍神父呂若瑟（右）含淚跪求天主保佑義大利疫情早日結束，他也寫了一封求救信為家鄉募款。聯合報系記者戴永華／攝影
義籍神父呂若瑟（右）含淚跪求天主保佑義大利疫情早日結束，他也寫了一封求救信為家鄉募款。聯合報系記者戴永華／攝影

奉獻台灣逾半世紀的義大利神父呂若瑟因家鄉武漢肺炎疫情嚴峻，缺乏醫療物資向外求救，宜蘭市長江聰淵今天透過仁愛基金代表宜蘭市民捐助新台幣10萬元，盼民眾能一同響應。

江聰淵表示，天主教靈醫會的義大利傳教士呂若瑟，在台灣醫療資源不足且環境艱困時期，遠渡重洋來到台灣犧牲奉獻，建立醫院長期守護台灣偏遠醫療，宜蘭羅東聖母醫院、澎湖惠民醫院及照顧台灣身障兒童的聖嘉民啟智中心，都是他們犧牲奉獻而建的燈塔。

他說，面對這次嚴峻武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，讓天主教靈醫會的神父呂若瑟格外憂心，因此發出求救信，期盼能有資源平安度過疫情。

江聰淵表示，俗話說「吃人一口，還人一斗」，面對呂若瑟家鄉困境，代表宜蘭市民率先響應捐款10萬元，讓天主教靈醫會得以在不影響台灣國內防疫物資調配情況下，前往國際管道購買醫療物資，援助義大利靈醫會醫療機構。

江聰淵說，宜蘭市公所也會協助成立專責櫃台，讓有意願加入但不願具名的民眾，透過仁愛基金指定捐款方式，共同援助義大利天主教靈醫會。

義大利 江聰淵 疫情

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