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國五與蘇花改明南北車流反轉 頭城到坪林恐將塞到深夜

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
清明連假第2天，宜蘭警方維持交通，嚴陣以待，發現蘇花改蘇澳、東澳及南澳端交通順暢，未出現壅塞，但要防明天北返車潮。圖／警方提供
清明連假第2天，宜蘭警方維持交通，嚴陣以待，發現蘇花改蘇澳、東澳及南澳端交通順暢，未出現壅塞，但要防明天北返車潮。圖／警方提供

清明連假第2天，宜蘭警方維持交通，嚴陣以待，發現蘇花改蘇澳、東澳及南澳端交通順暢，未出現壅塞，由國五前往宜蘭旅客仍多，南下車流在中午12時高乘載管制結束後逐漸湧現，南港系統至石碇平均時速一度低於30公里、石碇至頭城平均時速不到40公里。

相對於連假首日與第二天南下車潮為主，明天與後天的收假日，車流南北反轉，蘇花改與國五將以北上的車流為多，宜蘭警方指出，依據高速公路局預估，明後兩天中午12點到晚上10點，國五北向頭城至坪林等路段，車速將低於每小時40公里，行車時間將比平常增加5倍到7倍。

警方建議用路人預先規畫行程，避開尖峰時段，員警將全力維持交通秩序，守護用路人行車安全，而明、後兩天下午2點到晚上9點，國五蘇澳至頭城各交流道北向入口匝道將實施高乘載管制，用路人可養足精神，多利用明天(4日)零點到清晨5點、收假日零點到上午10點時國道全線暫停收費時段，避開北上尖峰車潮，節省旅行時間。

對蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）今天交通，公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出，路況順暢，今天以南下方向較為顯著，截至下午3點，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為9490輛，北上花蓮往宜蘭方向為3909輛，最高峰是上午6到7點，南下方向達最高小時流量844輛，試辦提速的蘇花改南澳至和平段隧道群，平均車速皆可維持約60到70公里，在旅行時間方面，台9線蘇澳至崇德南下經蘇花改旅行時間約為109分，經台9丁線旅行時間約為139分。

交控中心指出，明天(4日)為清明連假第3天，預估蘇花路廊中午後北上車流將逐漸增加，形成南北車流反轉趨勢，交控中心將持續監控蘇花路廊交通車流，並協請警力加強疏導以維護交通秩序。

對蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）今天交通，公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出，路況順暢，今天以南下方向較為顯著，明天南北車流反轉，北返車潮將湧現。圖／公路總局第四區養護工程處提供
對蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）今天交通，公路總局第四區養護工程處交通管理及控制中心指出，路況順暢，今天以南下方向較為顯著，明天南北車流反轉，北返車潮將湧現。圖／公路總局第四區養護工程處提供

蘇花改 高乘載管制

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