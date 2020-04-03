聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳時中宣布搭捷運戴口罩 林右昌：台北市要有區域聯防
針對陳時中宣布，為了防堵有極端的個案，今起搭乘捷運必須要戴口罩。基隆市長林右昌說，台北市是全台灣人的台北市，不能只是當天龍國，在思考討論防疫工作時一定要有全國性的高度與「區域聯防」的概念才不會有所疏漏。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，為了防堵有極端的個案，今起，搭乘捷運必須要戴口罩，第一時間沒有佩戴將會柔性勸導，若是屢勸不聽，將可依法開罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
林右昌表示，現在疫情升溫，有口罩戴著保護自己也保護別人，是好事基隆市府也樂於支持鼓勵。他一再強調北北基桃是一個首都生活圈，基隆每天有數萬人至雙北上班，而台北與新北每天也有許多人到基隆上班、上學與觀光，大家可以一起討論。
林右昌說，台北市是全台灣人的台北市，不能只是當天龍國，在思考討論防疫工作時一定要有全國性的高度與「區域聯防」的概念才不會有所疏漏。
基隆市政府指出，目前基隆市的室內公車，仍以勸導為主，4月9日的14天9片口罩新制上路後，再視情況研議是否強制。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言