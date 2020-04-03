陳時中宣布搭捷運戴口罩 林右昌：台北市要有區域聯防

針對陳時中宣布，為了防堵有極端的個案，今起搭乘捷運必須要戴口罩。基隆市長林右昌說，台北市是全台灣人的台北市，不能只是當天龍國，在思考討論防疫工作時一定要有全國性的高度與「區域聯防」的概念才不會有所疏漏。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，為了防堵有極端的個案，今起，搭乘捷運必須要戴口罩，第一時間沒有佩戴將會柔性勸導，若是屢勸不聽，將可依法開罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

林右昌表示，現在疫情升溫，有口罩戴著保護自己也保護別人，是好事基隆市府也樂於支持鼓勵。他一再強調北北基桃是一個首都生活圈，基隆每天有數萬人至雙北上班，而台北與新北每天也有許多人到基隆上班、上學與觀光，大家可以一起討論。

林右昌說，台北市是全台灣人的台北市，不能只是當天龍國，在思考討論防疫工作時一定要有全國性的高度與「區域聯防」的概念才不會有所疏漏。

基隆市政府指出，目前基隆市的室內公車，仍以勸導為主，4月9日的14天9片口罩新制上路後，再視情況研議是否強制。