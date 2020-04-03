與人際距離大 遊客防疫往宜蘭山區景點跑

防疫嚴密，要保持社交距離，宜蘭山區景點空曠，成為不少遊客首選，其中，海拔2千公尺的太平山，今天就湧入2千名遊客，不過，轄管的林務局羅東林區管理處表示，比起一般假日，遊客稍微減少，而且山大林闊，2千人分散賞景、漫步，顯得稀稀疏疏，遊客自律，保持一定距離，未見擁擠。

宜蘭縣警察局三星分局加強轄區交通疏導，轄區著名景點，包括三星卜肉店、清水地熱園區、鳩之澤溫泉、太平山森林遊樂區、明池森林遊樂區等均見人潮，警方在周邊道路與重要聯外道路規畫警力，疏導及維持交通秩序，降減低車流壅塞。

「園區大，遊客安心！」太平山國家森林遊樂區昨天湧入1400名遊客，今天有2千人，羅東林區管理處表示，雖然連假遊客仍多，不過，與往年連假相比，今年因防疫加上天候不穩定，遊客數並未增加，反而略減。

「連一輛遊覽車都沒有，大多是三三兩兩的散客！」景點人氣王的宜蘭傳藝園區，今年連假的遊客也比同期減少，沒有團客，都是家人或親子同遊，而園區館舍都有總量管制，人與人間保持距離，其中，臨水劇場演出，觀眾排隊自主拉開間距，進入場內也配合配戴口罩並且坐一隔二。

宜蘭傳藝園區指出，遊客在園區入口處需先量測體溫，額溫超過攝氏37.5度者禁止入園，排隊購票及入園參觀時，相互距離保持1公尺以上，凡進入蔣渭水演藝廳、展示館、臨水劇場等展演場地應全程配戴口罩。

同時，園區蔣渭水演藝廳亞太樂器常設展、展示館、臨水劇場等展演場地實施入館實名制，臨水劇場座位安排間隔措施，以保持適當距離，配合工作人員引導入席，上限99人，上限人數將配合中央疫情指揮中心規定滾動修正。