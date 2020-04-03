海洋悲歌 花蓮海邊發現死亡綠蠵龜

海巡署東部分署第一二岸巡隊今天中午接獲民眾通報，在花蓮市環保公園前方岸際，有一隻死亡海龜。岸巡人員趕抵現場，發現一隻已腐爛的海龜屍體，經拍照請專家鑑定，判斷死亡的是保育類綠蠵龜，已將海龜屍體現地掩埋。

第一二岸巡隊表示，今天中午12時10分接獲通報，由花蓮漁港安檢所人員趕到現場處理，到場時發現海龜已死亡，龜殼破裂，屍體嚴重腐爛，現場實際丈量，海龜背甲曲線長64公分、曲線寬45公分。