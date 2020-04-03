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海洋悲歌 花蓮海邊發現死亡綠蠵龜
海巡署東部分署第一二岸巡隊今天中午接獲民眾通報，在花蓮市環保公園前方岸際，有一隻死亡海龜。岸巡人員趕抵現場，發現一隻已腐爛的海龜屍體，經拍照請專家鑑定，判斷死亡的是保育類綠蠵龜，已將海龜屍體現地掩埋。
第一二岸巡隊表示，今天中午12時10分接獲通報，由花蓮漁港安檢所人員趕到現場處理，到場時發現海龜已死亡，龜殼破裂，屍體嚴重腐爛，現場實際丈量，海龜背甲曲線長64公分、曲線寬45公分。
岸巡人員聯繫海洋大學海龜救傷中心助理王華嫣，經照片確認，判斷是綠蠵龜。花蓮漁港安檢所小隊長陳俊溢表示，縣府農業處保育科人員認為，海龜死亡多日，無研究價值，即交由岸巡人員將海龜裝袋後，現場挖洞就地掩埋。
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