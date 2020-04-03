基隆掃墓人潮冷清剩3成 專車噴酒精、量體溫、嚴消毒

基隆市南榮公墓掃墓人潮今天冷清，約只有以前的2、3成，入口處警方進行交管，市公車處有免費掃墓專車，對每位乘客都量體溫、噴酒精，每出一趟車也都在車內進行消毒。

市公車處在南榮公墓大門口旁設免費接駁公車，共有2線12輛往返園區，提供掃墓民眾利用搭乘，往年免費掃墓公車，都在清明節假期及前一周的周休2日發車，今年為了分散人潮，提前一周發車，3月21、22、28、29日和4月2到5日都有行駛，方便民眾掃墓。

警方說，公墓外部分路段實施停車管制，嚴禁並排停車，請駕車民眾務必配合警方及協勤民力之指揮疏導，以維持區域行車順暢與安全。

今天掃墓人潮不多，約只有以前清明掃墓的2、3成，入口處人潮不多，大部分民眾都有戴口罩，可能因市府宣導分散掃墓時間及疫情影響。