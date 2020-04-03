影／宜蘭小海豚搶過程曝光 海保署：今年鯨豚擱淺40隻

宜蘭擱淺瑞氏海豚今天搶救無效，海保署表示，瑞氏海豚又稱為花紋海豚，中華鯨豚協會專家判斷這隻1公尺餘的小花紋海豚，應該不滿1歲，可能因為與母親失散，未能獲得良好照護，日漸消瘦，且受到鯊魚攻擊而終至擱淺。海保署表示，今年鯨豚擱淺已有40隻。整體而言，今年海龜及鯨豚擱淺的數量並沒有明顯增加。

4月1日於宜蘭縣新城溪口擱淺的瑞氏海豚寶寶，經過海洋保育類野生動物救援組織網(MARN)緊急搶救，並且後送至基隆八斗子漁港的臨時鯨豚救援站，經過兩天的照護，雖然瑞氏海豚寶寶身體心跳呼吸一度恢復正常，感染體溫高的狀況獲得緩解，開始餵食抗生素等藥物以及營養品，但仍在3日號清晨1點半狀況急轉直下，不幸在2點半死亡。

海洋委員會海洋保育署今天表示，瑞氏海豚又稱為花紋海豚，中華鯨豚協會專家判斷這隻1公尺餘的小花紋海豚，應該不滿1歲，可能因為與母親失散，未能獲得良好照護，日漸消瘦，且受到鯊魚攻擊而終至擱淺。

經過團隊悉心照顧，原本背鰭體溫高以及心跳呼吸偏快的狀況已經緩解，身體檢查狀況都還算正常，且內視鏡檢查發現胃內有魷魚嘴，表示他已經能夠進食固體生物，而非僅依賴母奶，原本期待能逐步補充營養，恢復其游泳能力，朝野放目標努力，但仍不幸因心跳不正常，搶救無效而亡，中華鯨豚協會已進行解剖，嘗試瞭解其可能死因。

海保署說明，近5年來，海龜或鯨豚擱淺報導數量逐年攀升，除了感謝熱心民眾的關切與回報。回顧今年從1到3月的擱淺數量，海龜擱淺為80隻，較2019年第一季海龜擱淺100隻為少；擱淺鯨豚部分，2018年因為有小虎鯨集體擱淺事件而達68隻，為近5年最高，去年降到51隻，今年則降為40隻。整體而言，今年海龜及鯨豚擱淺的數量並沒有明顯增加。