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搭公車強制戴口罩？基市：全面配發口罩後再強制戴口罩

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
搭公車強制戴口罩？基市：全面配發口罩後再強制戴口罩。記者游明煌／攝影
搭公車強制戴口罩？基市：全面配發口罩後再強制戴口罩。記者游明煌／攝影

針對台北市政府今天表示，4月9日後14天9片口罩上路後，若中央能給予授權，將會強制要求民眾搭乘捷運、公車時配戴口罩，但今天將與新北市政府協調，再統一公告。基隆市政府回應表示，基隆目前規畫，也是希望全面配發口罩後，即4月9日後，再要求市公車乘客全面戴口罩。

基隆市政府交通處長李綱表示，基隆目前規畫，也是希望全面配發口罩後，即4月9日後14天9片口罩上路，再要求市公車乘客全面戴口罩，目前大部分乘客九成以上，實際已自發性配戴口罩。機場、港口、火車站等，因為有統一進出門，可以統一管制量測體溫、要求配戴口罩。

李綱說，公車站每站都停，執行比較困難，但是經最近強力宣導，市民自我防疫觀念也提升，大部分乘客也已自發性配戴口罩，北北基會再來協調，希望有一致的作法。

基隆市政府並說明，日前市長林右昌已經透過新聞稿、室內電話語音錄音呼籲全體市民，到公共場合、市場、夜市、商業空間、公共運輸等儘量配戴口罩，保護自己也保護他人。

為了新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，中央流行疫情指揮中心指揮日前針對社交距離訂出指引，台北市副市長黃珊珊認為在大眾運輸上有其困難；黃珊珊今天上午主持疫情會議後受訪指出，4月9日後14天9片口罩上路後，若中央能給予授權，將會強制要求民眾搭乘捷運、公車時配戴口罩，但今天將與新北市政府協調，再統一公告。

口罩 基隆

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