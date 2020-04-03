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該是台灣人報恩時！神父求救義大利宜蘭市捐款救急

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
天主教靈醫會長期守護台灣，義大利神父奉獻一生，今年新冠肺炎重創義大利，在台的義大利神父呂若瑟難忍家鄉慘狀，寫信求救，宜蘭市長江聰淵今天即透過仁愛基金，代表宜蘭市民捐助新台幣10萬元，伸出台灣民眾溫暖的手，幫助他們度過災疫。圖／宜蘭市公所提供
天主教靈醫會長期守護台灣，義大利神父奉獻一生，今年新冠肺炎重創義大利，在台的義大利神父呂若瑟難忍家鄉慘狀，寫信求救，宜蘭市長江聰淵今天即透過仁愛基金，代表宜蘭市民捐助新台幣10萬元，伸出台灣民眾溫暖的手，幫助他們度過災疫。圖／宜蘭市公所提供

天主教靈醫會長期守護台灣，義大利神父奉獻一生，今年新冠肺炎重創義大利，在台的義大利神父呂若瑟難忍家鄉慘狀，寫信求救，引發各界響應與捐款：「該是台灣人報恩的時候！」

宜蘭市長江聰淵今天即透過仁愛基金，代表宜蘭市民捐助新台幣10萬元，感謝天主教靈醫會對宜蘭地區民眾長年的奉獻外，也呼籲民眾能夠共同響應，對曾經無私奉獻台灣土地的天主教靈醫會，伸出台灣民眾溫暖的手，幫助他們度過災疫。

「吃人一口，還人一斗！」江聰淵指出，呂若瑟神父一生奉獻給台灣，在醫療資源匱乏的時代便無私犧牲為台灣民眾健康守護，面對呂神父家鄉的困境，感念他們的付出，代表宜蘭市民率先響應並捐款新台幣10萬元，讓天主教靈醫會得以在不影響台灣國內防疫物資調配的情況下，購買N95口罩等醫療物資，援助義大利靈醫會的醫療機構。

江聰淵也呼籲，在這個艱困時刻，感念呂神父過往付出的最好回報，就是在有能力的時候給予必要援助，這是身為宜蘭人的我們，責無旁貸的責任，宜蘭市公所也會協助成立專責櫃台，讓有意願加入卻不願具名的民眾，透過仁愛基金指定捐款的方式，共同援助義大利天主教靈醫會。

市公所指出， 天主教靈醫會的義大利傳教士，在台灣醫療資源不足且環境艱困的時期，遠渡重洋來到台灣犧牲奉獻，建立醫院長期守護台灣偏遠醫療，宜蘭羅東聖母醫院、澎湖惠民醫院，以及照顧台灣身障兒童的聖嘉民啟智中心，都是他們犧牲奉獻而建的燈塔。

市公所表示，新冠肺炎無情肆虐而使成當地醫療系統遭受重創的義大利，防疫物資及醫療物品嚴重匱乏，讓來台奉獻近一甲子的呂若瑟神父著急不已，心繫故鄉面對如此重大危難之時，台灣能夠伸出援手，協助義大利度過難關。

市公所指出，天主教靈醫會募款，將購置醫療物資協助在義大利各地的私人小型醫療機構，讓他們能平安度過這場疫情，未來會把募得款項，與公部門協調，將款項轉為醫療物資，送到義大利需要的醫療院所，民眾也可以透過募款帳號自行捐款，或向天主教靈醫會羅東聖母醫院募款中心洽詢，電話（03）9556631。

宜蘭市公所也會協助成立專責櫃台，讓有意願加入卻不願具名的民眾，透過仁愛基金指定捐款的方式，共同援助義大利天主教靈醫會。圖／宜蘭市公所提供
宜蘭市公所也會協助成立專責櫃台，讓有意願加入卻不願具名的民眾，透過仁愛基金指定捐款的方式，共同援助義大利天主教靈醫會。圖／宜蘭市公所提供

義大利 神父 捐款

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