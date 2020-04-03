可煮蛋煮玉米的宜蘭清水地熱園區 明年有男女裸湯可泡

宜蘭人氣景點的清水地熱園區，因配合道路復建工程，將自4月15日起休園25天，預計年5月10日起恢復正常營運，而清水地熱的設施投入7千萬元再升級，設置男女裸湯，今年底完工，明年初啟用，就有新湯可泡。

受宜蘭去年豪大雨影響，清水橋入口處往清水地熱公園聯外道路，有200公尺處路基被掏空與崩落，道路中斷，在搶通後，縣政府以復健工程，強化道路及邊坡穩定性及安全性，因清水地熱人氣高，為降低對遊客衝擊，100天的工期，分階段施設，穩定溪床擋土壁，下邊坡自由格梁護坡，聯絡道路路基懸臂式擋土牆及AC鋪面加上RC版。

其中，第3階段工程因涉及聯絡道路通行，縣政府排定4月15日起至5月9日封路25天施工，清水地熱園區公告休園，不對外開放，預計5月10日起恢復正常營運。

而清水地熱位處大同與三星的偏遠交界，卻因有水氣蒸騰的滾滾地熱水可以煮蛋、煮玉米，一年狂吸90萬人次遊客朝聖， 是高人氣景點，不但可煮蛋賞景，縣政府還爭取經費，總共投入7千萬元，興建溫泉浴池，預計今年底完成，明年初就可以開放男女裸湯泡浴了。

縣政府指出，清水地熱有溫泉，目前設有泡腳池，引用攝氏40度到42度的溫泉提供遊客體驗，設施分期施作再升級，除先後完成的3期工程外，爭取經費補助，投入7千萬元辦理第4期工程，讓遊客有裸湯可泡。

縣政府表示，清水地熱施設溫泉浴池，有兩座裸湯，男裸湯、女裸湯各一座，各可容納約40人泡湯，使用的溫泉是碳酸氫鈉泉，裸湯池施工中，預計今年底完成，明年初即可完工啟用，開放遊客在大自然中泡湯。