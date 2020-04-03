躲疫情親近大自然 花蓮新興露營區有無敵海景

新冠疫情嚴峻，許多人取消出國計畫，到東部呼吸新鮮空氣。花蓮壽豐鄉最近有兩處新興咖啡館與露營景點，分別為海崖谷及山度空間，業者抓住遊客愛拍美照的習慣、快速方便的露營方式，提供許多裝置藝術，坐下來就能跟無敵海景合影。秀林鄉「台版紐西蘭」崇德瑩農場擁有大山大海景色，吸引許多遊客前往觀光。

海崖谷是花蓮新興的露營區，不需自備帳篷，只要帶著行李就可入住，跟一般露營不同，有木質地板、移動式冷氣、沙發和舒服的床鋪，感覺就像入住飯店一樣，非常適合帶著孩子，又不想辛苦搭帳棚的父母，甚至可向園區訂餐，在海邊享受舒服的海風及美味餐點。

整個園區以浪海平線為背景，搭配各種造形桌椅還有草皮造景和裝置藝術，讓人不停按下快門，草皮上有鞦韆、翹翹板，還有一處小沙坑，有玩沙工具讓小朋友玩，度過溫馨親子時光。非露營住宿者每人100元入園費，可折抵餐飲費用。

山度空間就在海崖谷隔壁，同樣建在山坡上，爬上樓梯後，就有南洋風的咖啡廳，家人或三五好友可點咖啡和甜點，一邊聊天一邊欣賞海景，也有面海的雅座，度過難得的愜意時光。山度空間還有室內座椅，整體環境乾淨。

再往上走到一半還有一處小平台，可遠眺太平洋海景，讓人忍不住停下腳步拍照，或站或坐拍出美照。登頂後視野更遼闊，業者放置一個透明的大圓形鞦韆，雖然不能擺盪，不過配上海景和青山，彷彿融入周遭自然景色，遊客總是大排長龍等待拍網美網帥照，家長也開心抱著孩子一起來個親子照，留下美好的回憶。

逛累了還有戶外帳棚座椅可以遮陽避雨，可坐下來開心聊天，山度空間每一角落充滿獨特創意，令人駐足許久，度過開心的時光。

山度空間平日入園免費，周五至周日及國定假日都須收50元，可抵園內飲品，10歲以下的孩童、60歲以上的長者皆免費。

由北往南開車經193縣道左轉花蓮大橋後，再左轉走台11線，大約2.5公里會先看到右手邊的山度空間指示牌，再往南走約180公尺就是海崖谷入口處，非住宿客不能開車上山，需徒步走約3分鐘即抵達。

位於花蓮縣秀林鄉立霧溪旁的崇德瑩農場，是花蓮新興景點，寬廣草地與大海藍天融為一體，絕美景色被網友封為「台版紐西蘭」。農場老闆很「佛心」不收門票，今年元旦整修後重新開幕，馬上成為網路熱搜的熱門景點。

崇德瑩農場鄰近太平洋，無敵的海景已經夠迷人了，放眼望去雄峻奇偉的中央山脈盡入眼簾，大山、大海的美景渾然天成，還設置愛心馬車等拍照點，每個景都美得像風景明信片，讓手指捨不得離開快門。

農場裡可以露營，也有沙灘車、飛行傘、獨木舟、遊園車等體驗，不只如此，偌大的園區像座小型動物園，草地上野放的羊群和馬匹低頭嚼草，大象龜緩慢移動著步伐，小湖裡鴨子和天鵝共游，很適合喜愛戶外活動的親子造訪。

走累了，不妨到農場的餐廳歇一歇，這裡提供風味餐和咖啡、下午茶等餐飲服務，閒暇時點一杯咖啡，坐在2樓遠眺海景，或是俯瞰農場，就這麼放空一下午，十足的輕鬆愜意。