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台東綠島、蘭嶼二個月就清出862公斤垃圾與回收物

聯合報 / 記者尤聰光/台東縣即時報導
台東縣政府爭取經費補助，雇工清理綠島及蘭嶼沿線垃圾。圖/台東縣政府提供
台東縣政府爭取經費補助，雇工清理綠島及蘭嶼沿線垃圾。圖/台東縣政府提供

台東縣政府爭取經費補助，雇工清理綠島鄉及蘭嶼沿線垃圾，統計今年1至2月，2島清出862公斤垃圾與資源回收物。縣環保局今天公布數據，呼籲旅遊旺季將到，遊客不要亂丟垃圾。

環保局統計截至2月底止，綠島清掃總長度112公里，垃圾清除量共252公斤、資源回收物共179公斤；蘭嶼清掃總長度69公里、垃圾清除量共275公斤，資源回收物共156公斤。顯見遊客及當地居民亂丟垃圾行為依舊，實在不可取，3月數據將與4月一起統計。

2離島具有豐富的海洋生態、自然的海岸景觀與海島的原民風情，每年吸引旅客探訪數量超過50萬人次，帶動當地的觀光產業，但部分缺乏公德心的遊客及當地居民隨地丟棄垃圾與菸蒂卻也造成環境的髒亂。

因此，爭取離島建設基金補助計畫，支援離島鄉清潔人力，自2月初開始進行執行清掃，以部落及環島公路為主，並視髒亂狀況進行重點清除作業，讓當地居民能更妥善進行垃圾分類及減少垃圾量，提升觀光旅遊品質。

台東縣政府環保局統計綠島及蘭嶼共清出862公斤垃圾與資源回收物。圖/台東縣政府提供
台東縣政府環保局統計綠島及蘭嶼共清出862公斤垃圾與資源回收物。圖/台東縣政府提供

資源回收 蘭嶼

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