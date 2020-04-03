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清明連假休診遭亂傳封院 花蓮慈濟醫院急闢謠
花蓮慈濟醫院最近收到不少民眾詢問，表示「聽說」花蓮慈院要全面封院，只能採取視訊看診。花蓮慈院今天連忙出面澄清，「封院」一事純屬子虛烏有，醫院是配合清明連假，3、4兩天門診停診，急診部全年無休，請民眾不要相信不實謠言。
花蓮慈濟醫院表示，近日院方接到不少民眾詢問是否「封院」的訊息。有民眾說，聽說慈濟要開始全面禁止看診，因為疫情關係，如果真的逼不得已看診，只接受視訊看診。
「防疫期間還有這種謠言真的很傷腦筋」院方澄清，疫情期間入院有管制措施，必須刷健保卡、戴口罩、量體溫等，但包含門診、急診等各項檢查醫療服務都「正常進行」，絕對沒有所謂「封院」的情況。另，院方已收到衛生福利部行文通告，即起停止探病。
花蓮慈院說明，因為清明連假，門診服務在4月3、4日兩天暫停，5日則因為是星期日，原本就沒有門診，6日星期一開始，就恢復正常門診；至於急診部分，全年24小時無休，，民眾若有相關疑問，可撥打（03）8561825詢問門診訊息。
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