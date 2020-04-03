快訊

觀光局主秘兒喝咖啡害2人染疫 林佳龍：局長周永暉已自請處分

洩密救子弟兵有罪 羅斯福號求救艦長遭美軍撤職

防疫宣導成功分流 宜蘭山頭今年少見掃墓擁擠人潮

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
新冠肺炎防疫，今年清明節掃墓人潮分流，宜蘭山頭墓園，今天未見往年人潮擁擠的景況，有民眾表示，今年提早了，避免人擠人。記者羅建旺／攝影
新冠肺炎防疫，今年清明節掃墓人潮分流，宜蘭山頭墓園，今天未見往年人潮擁擠的景況，有民眾表示，今年提早了，避免人擠人。記者羅建旺／攝影

新冠肺炎防疫，今年清明節掃墓人潮分流，宜蘭山頭墓園，今天未見往年人潮擁擠的景況，有民眾表示，今年提早了，避免人擠人。

宜蘭縣政府殯葬管理所觀察，今年防疫，民眾配合度高，約有3分之2的人潮都已經提早完成掃墓，在墓園的停留時間縮短，員山「福園」更因停車場空間增大，方便之外，人與人距離拉長。

不過，所方表示，依照傳統，許多人還是以明天為掃墓日，掃墓人潮會多些，請民眾在入園配合防疫與量體溫。

同時，宜蘭縣衛生局提醒，清明連假，為防止嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情擴大並社區感染傳播，線上祭祖其實一樣可以達到慎終追遠的目的，而民眾若仍需至墓園掃墓的話，請避開人潮壅擠的時段，且儘可能保持室內 1.5 公尺、室外 1 公尺社交距離

衛生局表示，掃墓後若有家族聚餐，考量餐飲場所多為密閉的空間，用餐距離請保持1.5公尺以上，餐飲業者帶位時，盡量安排間隔或梅花式入座，並提供公筷、母匙使用。

如有發燒或上呼吸道症狀，避免入內用餐，改採外帶餐盒方式回家享用。另朋友或家人間的聚餐，餐桌上進食時仍應避免交談，吃完要交談時，先佩戴口罩。

同時，衛生局要徵餐飲業者落實食品良好衛生規範準則(GHP)及社交距離注意事項等相關規定，提升自主管理與防疫措施，建議餐飲業者及員工可自行每日量測體溫，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀應就醫，食品從業人員請配戴口罩，以防止本身口沫污染食物及招呼客人時自我防護， 餐飲店家飲食製備流程應避免交叉污染，貯放食品及餐具時，應有防塵、防蟲及防飛沫等衛生設施。

另外，衛生局也要求加強環境與從業人員清潔， 每日定時消毒環境，餐廳環境場所可以漂白水配置消毒水加強清潔。另針對民眾常接觸的物體表面，如餐桌、門把等，定時以清水或酒精清潔， 食品從業人員手部應經常保持清潔，保持室內環境空氣流通，供餐場所入口處或用餐區，提供民眾百分之75酒精(須標示品名)或清水、肥皂等洗手設備，並體溫量測。

新冠肺炎防疫，今年清明節掃墓人潮分流，宜蘭山頭墓園，今天未見往年人潮擁擠的景況，有民眾表示，今年提早了，避免人擠人。記者羅建旺／攝影
新冠肺炎防疫，今年清明節掃墓人潮分流，宜蘭山頭墓園，今天未見往年人潮擁擠的景況，有民眾表示，今年提早了，避免人擠人。記者羅建旺／攝影

衛生局 社交距離 餐飲業

延伸閱讀

大聲公喊保持一公尺 墾丁湧人潮警方街頭防疫喊破喉嚨

新北拍新住民7語防疫教學短片 還可轉傳給母國親朋

防疫優先520就職活動精簡 最慢下週定案

做防疫旅館旅宿業意願低 嘉義縣補助招募安心旅館

相關新聞

為傷父復健、陪母養雞還照顧弟妹 11歲童獲選自強兒童

花蓮玉里鎮國小5年級學童林銘祥，每天為因車禍行動不便的父親洗澡、按摩，協助弟弟複習功課、為4歲妹妹說故事，假日還要陪媽媽...

悶壞了！蘇花改昨2萬車潮再破紀錄 嚴防明北上車又狂湧

清明節連假，蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）一如預期，車潮爆巨量，公路總局第四區養護工程處統計，昨天首日，光是南下的車流，單...

連假第二天南迴北上台東車流依舊多 民眾：出來透透氣

清明連假第二天，大批民眾開車返鄉掃墓及出遊，省道台九線南迴改北上台東湧入大批車潮，觀光景點人車變多。民眾說：「悶久了，出...

影／疑遭鯊攻擊獲救小海豚走了 志工難過懷念海豚音

「很不幸的，愚蘇在今天凌晨2點26分離開」中華鯨豚協會在臉書宣布這項消息，這隻在海中疑遭達摩鯊攻擊，擱淺在蘇澳海岸的幼年...

救觀光！太魯閣提供導覽 打卡送贈品

新冠肺炎疫情重擊觀光，連每年吸引4、500萬人次、堪稱花蓮觀光領頭羊的太魯閣國家公園也受影響，遊客量下滑2到3成。太魯閣國家公園管理處昨起在連假期間提供專業解說，並有打卡送贈品，邀民眾親近步道，園區內各店家同步推出消費優惠。

台坂部落、茂林風景區 防疫量體溫

新冠肺炎疫情升溫，加上昨天起清明連假，台東縣達仁鄉台坂部落一早在部落入口處設置體溫管制站，對進入族人及外地民眾量體溫。族人說：「部落淨土不應該被感染」。高雄市茂林區昨起全面量體溫，進入茂林國家風景區茂林三部落的遊客與族人都要測量。遊客皆能體會部落族人防疫心情，實施情況良好。

影／林右昌跳洗手舞 點名蔡阿嘎「內外夾攻大立腕」

基隆市長林右昌接受挑戰PK洗手舞，找來基隆在地洗手軍團及仙洞國小的小朋友，一起跳「內外夾攻大立腕」抗疫，同時點名再添寶寶...

擁恆文創園區未興建靈骨塔 追思先人受疫情干擾較小

面對新冠肺炎疫情威脅，政府鼓勵線上祭祖及盡可能不要進入靈骨塔。基隆特色墓園擁恆文創園區定位「自然綠色文創園區」，沒有興建...

連假衝花東旅遊有群聚風險 林佳龍：經濟還是要顧

清明連假首日交通問題受到關心，交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心，視察高速公路車流情況，對於部分路段出現堵塞情況...

影／台東南橫山區近來橫死意外多 布農族人傳統祭儀安魂

台東縣南橫公路利稻到向陽路段山區，從今年1月初屢生意外死亡事故，有大學生溺水、有路人車禍、有山友心臟病發，為求地方安寧、...

連假讀好書免出門 花蓮市圖2萬冊電子書即起上線

新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾盡量避免外出，花蓮市公所擴大租賃UDN讀書館電子書平台，提供給民眾借閱的電子書，大幅增加到2萬...

基隆陳薇仲公開570萬議員配合款 民眾參與投票結果出爐

基隆時代力量市議員陳薇仲公開她的議員配合款570萬元，去年底開始舉辦、推動的「百萬預算我們決定」度參與式預算公民審議活動...

熱門新聞

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

嘉義縣1例確診 防疫措施過於完美引網友質疑

清明連假墾丁開出住房紅盤 業者嘆：殺到見血的房價

4月6日歇業 裕毛屋超市：業績來客增加但因應疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。