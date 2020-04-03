防疫宣導成功分流 宜蘭山頭今年少見掃墓擁擠人潮

新冠肺炎防疫，今年清明節掃墓人潮分流，宜蘭山頭墓園，今天未見往年人潮擁擠的景況，有民眾表示，今年提早了，避免人擠人。

宜蘭縣政府殯葬管理所觀察，今年防疫，民眾配合度高，約有3分之2的人潮都已經提早完成掃墓，在墓園的停留時間縮短，員山「福園」更因停車場空間增大，方便之外，人與人距離拉長。

不過，所方表示，依照傳統，許多人還是以明天為掃墓日，掃墓人潮會多些，請民眾在入園配合防疫與量體溫。

同時，宜蘭縣衛生局提醒，清明連假，為防止嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情擴大並社區感染傳播，線上祭祖其實一樣可以達到慎終追遠的目的，而民眾若仍需至墓園掃墓的話，請避開人潮壅擠的時段，且儘可能保持室內 1.5 公尺、室外 1 公尺社交距離。

衛生局表示，掃墓後若有家族聚餐，考量餐飲場所多為密閉的空間，用餐距離請保持1.5公尺以上，餐飲業者帶位時，盡量安排間隔或梅花式入座，並提供公筷、母匙使用。

如有發燒或上呼吸道症狀，避免入內用餐，改採外帶餐盒方式回家享用。另朋友或家人間的聚餐，餐桌上進食時仍應避免交談，吃完要交談時，先佩戴口罩。

同時，衛生局要徵餐飲業者落實食品良好衛生規範準則(GHP)及社交距離注意事項等相關規定，提升自主管理與防疫措施，建議餐飲業者及員工可自行每日量測體溫，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀應就醫，食品從業人員請配戴口罩，以防止本身口沫污染食物及招呼客人時自我防護， 餐飲店家飲食製備流程應避免交叉污染，貯放食品及餐具時，應有防塵、防蟲及防飛沫等衛生設施。