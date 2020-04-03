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為傷父復健、陪母養雞還照顧弟妹 11歲童獲選自強兒童
花蓮玉里鎮國小5年級學童林銘祥，每天為因車禍行動不便的父親洗澡、按摩，協助弟弟複習功課、為4歲妹妹說故事，假日還要陪媽媽上山養雞，孝順又貼心的他曾獲選全國慈孝楷模，今年又獲花蓮家扶選為自強兒童，表揚他的孝行。
11歲的林銘祥是新住民二代，母親來自柬埔寨，父親因車禍一度成為植物人，雖然甦醒但行動不便。身為長子的他，小小年紀就懂得貼心幫母親分擔家務，每天清晨6點起床，把自己和弟弟打點好，一起上學，放學回家除幫父親按摩、洗澡、復健，還要抽空為弟弟複習功課、照顧未到學齡的妹妹，連假日都不得閒，要跟著媽媽上山幫忙養雞、打掃雞寮。
林銘祥的孝行感動許多人，前年獲選全國慈孝楷模，去年也被花蓮縣府選為「一日小縣長」，今年再獲選家扶基金會全國自強兒童。原定上月22日在台北舉辦表揚活動，但因疫情而停辦，花蓮家扶中心主任施政延日前到玉里服務處表揚，並頒發獎助學金及獎品。
施政延說，自強兒童都是不畏逆境、勤奮向學、堅韌面對挑戰的孩童。銘祥父親行動不便，全家人家計就靠母親養雞的微薄收入，銘祥小小年紀，就懂得為母親分憂解勞，為家庭付出，孝行感人，希望銘祥能勇敢朝目標前進，家扶也會做為他的後盾，支持他追逐夢想。
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