悶壞了！蘇花改昨2萬車潮再破紀錄 嚴防明北上車又狂湧

清明節連假，蘇花路廊（蘇花改與蘇花公路）一如預期，車潮爆巨量，公路總局第四區養護工程處統計，昨天首日，光是南下的車流，單日就高達2萬1529輛萬次，較去年8清明首日的1萬9千輛次還增加百分之8，又創下蘇花改通車以來運量新高。

公路總局指出，整體而言，蘇花路廊因龐大車潮造成蘇澳地區車速較慢、新舊線交錯路段壅堵外，隧道內慢速車影響整體續進、造成上游局部路段壅塞，因此台9線蘇澳路段、蘇花改路段包含蘇澳端路口、東澳隧道、觀音隧道至鼓音橋間、台9線東澳至南澳路段有車多速緩現象，車速尚可維持約每小時25到30公里小時，國五蘇澳端至崇德旅行時間最高約188分。

公路總局觀察，今天清明連續假期第2天，蘇花改在清晨5點出現車潮，上午宜花地區省道路況大致正常，截至上午9點，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為5124輛，北上花蓮往宜蘭方向車流量為811輛，上午6到7點南下最高量每小時844輛，一般而言，如果在900輛次，都是蘇花改可負荷的量，因此，還可維持正常限速。

在旅行時間方面，公路總局指出，目前蘇澳至崇德南下經台9線蘇花改旅行時間約為105分，經台9丁線旅行時間約為135分。

同時，清明連假期間(4月2日至4月5日)蘇花改武塔隧道至和平端試辦提速至70公里，最低速限50公里，不過，因首日車流大，提速未見明顯效果，而觀音隧道還可見龜速車，造成 車流更緩，公路總局第四區養護工程處交控中心將持續監控，並協請警力加強疏導以維護交通秩序。