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連假第二天南迴北上台東車流依舊多 民眾：出來透透氣

聯合報 / 記者尤聰光／台東縣即時報導
台東風景區台東市海濱公園，今早人潮就湧現。記者尤聰光/攝影
台東風景區台東市海濱公園，今早人潮就湧現。記者尤聰光/攝影

清明連假第二天，大批民眾開車返鄉掃墓及出遊，省道台九線南迴改北上台東湧入大批車潮，觀光景點人車變多。民眾說：「悶久了，出來透透氣」。警方表示，北上車流量依舊大，用路人小心駕駛。

公路總局南回改安朔交通行控中心表示，草埔森永隧道今天往台東方向車流量多，平均車速50至60公里，行進順暢，預估明、後天將是南下車流量增加。

清明連假第二天，民眾大多自行開車返鄉掃墓和出遊，鐵路及客運公車等大眾運輸未見人潮搭乘，台東火車站各班列車車廂空位多，車站冷清。

台東火車站站務人員表示，今年清明節搭火車民眾比起去年少了一半以上，之前很多訂票民眾，隨著疫情持續延燒，紛紛退票，昨天一整天下來上下旅客數不超過1萬人。

民眾搭乘大眾運輸工具意願不高，反倒是開車明顯增加，台東不少風景區，像是台東市海濱公園、南迴多良火車站及太麻里櫻木平交道，今早人潮就湧現。

「遊客一直來都沒停過！」太麻里櫻木平交道保全員說，平交道道路都是人，春節期間人也沒這麼多，可能台東沒確診疫情，大家都想來。

達仁鄉一家連鎖超商業者表示，今天天氣和昨天一樣涼爽，加上對疫情悶壞了，所以都跑出來玩，和元旦連假和過年連假相比，清明連假車潮感覺比較多，生意自然比較好。

受疫情影響，民眾搭火車意願低，台東火車站大廳冷清。記者尤聰光/攝影
受疫情影響，民眾搭火車意願低，台東火車站大廳冷清。記者尤聰光/攝影
今天清明連假第二天，南迴北上台東車流量依舊多。記者尤聰光/攝影
今天清明連假第二天，南迴北上台東車流量依舊多。記者尤聰光/攝影

台東 連假 疫情

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