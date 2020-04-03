影／疑遭鯊攻擊獲救小海豚走了 志工難過懷念海豚音

「很不幸的，愚蘇在今天凌晨2點26分離開」中華鯨豚協會在臉書宣布這項消息，這隻在海中疑遭達摩鯊攻擊，擱淺在蘇澳海岸的幼年花紋海豚，被救回救傷站，今天凌晨1點半左右開始出現呼吸異常，心跳變慢，救援人員奮戰1小時之後心跳停止，沒有反射。預計今天解剖，了解動物的死因。

為了救援小花紋海豚，很多志工報名，中華鯨豚協會緊急表示，原定今天之後的排班皆取消，感謝大家的參與， 感謝志工們不眠不休的協助， 也感謝基隆市政府以及民間友人全力支持。

中華鯨豚協會還在網上辦取名投票，請大家在留言區幫懷取名。候選名單：花小隆、花小蘇、花美男、愚蘇，投票至2日晚上截止，最後愚蘇出線。

中華鯨豚協會1日中午接獲海巡署通報，一隻幼年花紋海豚擱淺在蘇澳海岸，協會人員趕往現場援救，後來送到基隆八斗子救傷站。協會理事長的獸醫楊瑋誠利用超音波、熱像儀，為這隻雄性小花紋海豚初步檢傷，判斷呼吸異常，鯨脂約1.1公分厚偏瘦。尾幹與背鰭有達摩鯊咬傷的新傷口，背鰭發熱，懷疑與傷口發炎有關。尾部大片的鯊魚咬痕已經復原，腹部有一個傷口較深，需進行清瘡處理。

經過醫治後，花紋海豚被轉移到10公尺長、5公尺寬的復育復健池，進行游泳與呼吸訓練，再進行營養補充，注射抗生素。保育志工徹夜輪班伴游 ，原本奄奄一息的牠，昨天凌晨在復健池發出聲音，似乎在恢復，志工聽了好雀躍，直說「海豚音」真悅耳。復建過程中工作人員錄下小瑞氏所發出的叫聲，復健正要開始，也希望小瑞氏能順利回到大海。

基隆市政府產發處海洋及漁農科長蔡馥嚀也臉書說，「謝謝大家的努力，陪小寶貝走完最後一段路，好難過……」。蔡馥嚀表示，花紋海豚剛送到臨時救傷站時，顯得奄奄一息，狀況並不樂觀，但小海豚獲救後很努力，志工輪班一直陪牠在池內復健。