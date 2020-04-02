影／林右昌跳洗手舞 點名蔡阿嘎「內外夾攻大立腕」

基隆市長林右昌接受挑戰PK洗手舞，找來基隆在地洗手軍團及仙洞國小的小朋友，一起跳「內外夾攻大立腕」抗疫，同時點名再添寶寶的網紅蔡阿嘎，一起來跳洗手舞。

林右昌今晚在臉書貼文說，新冠肺炎疫情升溫，為了做好防疫準備，各行各業都有人跳出來秀洗手舞。他接下台北市議員許家蓓下的戰帖，也與仙洞國小學童及基隆年輕人一起跳洗手舞，並把影片PO網。

林右昌說，洗手舞看起來好像很複雜，一直覺得自己沒有律動感，趁著愚人節偷練，想不到居然可以很快就學會了。連假今天開始，提醒大家好好洗手，好好吃飯，好好防疫，好好休假。

他還說，「聽說昨日在我偷練洗手舞的時候，嘎嫂二伯喜迎新成員#菜波能來了」，他要向蔡阿嘎說聲恭喜恭喜，並邀請蔡阿嘎一起來跳洗手舞，一起對抗疫情，開心健康迎接新生命。