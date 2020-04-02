擁恆文創園區未興建靈骨塔 追思先人受疫情干擾較小

面對新冠肺炎疫情威脅，政府鼓勵線上祭祖及盡可能不要進入靈骨塔。基隆特色墓園擁恆文創園區定位「自然綠色文創園區」，沒有興建靈骨塔，民眾追思先人受影響較小。

擁恆文創園區是新形態墓園，台灣已故綜藝天王豬哥亮長眠地點。園區經營模式和行銷手法有別於多數業界，前幾年規畫多場大規模文創活動，形成話題。

藝術家霍夫曼創作的黃色小鴨來台造成轟動，擁恆2014年舉辦黃色小鴨地景藝術也打開知名。隔年底再把園區1萬3千坪山丘草皮變身畫布，用4百萬支回收寶特瓶拼成梵谷名作「星夜」，打造星空草原，夜間還有光雕秀。

2016年8月間，擁恆文創園區又推出「星空熊」活動，用5萬支風車拼成2隻白熊在綠茵草原比肩，底部環抱2顆用廢棄光碟打造成的愛心圖案，呼籲民眾重視環保、全球暖化問題，關心北極熊的生存環境。

擁恆文創園區草原2016年12月又換新裝，改以300萬片回收光碟，重現梵谷名畫「星夜」，陽光透過光碟折射閃閃動人。晚間五彩繽紛的燈光投射在光碟上，另呈現與白天不同的絢爛光景。