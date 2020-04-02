連假衝花東旅遊有群聚風險 林佳龍：經濟還是要顧

清明連假首日交通問題受到關心，交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心，視察高速公路車流情況，對於部分路段出現堵塞情況，林佳龍表示，儘管出現短暫回堵狀況，但已及時排除；針對許多民眾衝花東旅遊恐造成群聚感染，林佳龍說，「防疫期間，經濟還是要顧」，只要做好防疫措施，適當範圍內仍可出門旅遊。

林佳龍表示，今年清明連假受到新冠肺炎疫情影響，高速公路車流量相對以往較少，但仍比平日車流多，在特地路段，尤其往宜蘭方線車流，因出遊及返鄉民眾有一定數量，所以交通較為擁塞，但皆在控制範圍內。

另外，高速公路上的休息服務區皆有落實防疫作業，除了戴口罩、酒精消毒外，也設置紅外線體溫測量儀器，甚至服務區廁所的水龍峒也採用感應式，避免接觸傳染風險。

對於連假第一天國五及蘇花高就出現車流堵塞現象，林佳龍也解釋，連假整體疏運算是順暢，儘管特地路段涉及前往花東的車流，出現短暫回堵情況，但很快就排除，再加上即時監控，可以調整號誌，掌握行車順暢。

面對防疫期間，仍有許多民眾趁連假前往花東旅遊，可能造成群聚感染的風險，被問到是否建議民眾盡量待在家中？林佳龍說，花東有山有海環境良好，民眾想到空曠的環境走走為人之常情，目前花東住宿的訂房率高達8成。