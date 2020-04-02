快訊

台南市驚傳槍響 當鋪光天化日被開6槍示威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假衝花東旅遊有群聚風險 林佳龍：經濟還是要顧

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心視察交通情況。記者胡瑞玲／攝影
交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心視察交通情況。記者胡瑞玲／攝影

清明連假首日交通問題受到關心，交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心，視察高速公路車流情況，對於部分路段出現堵塞情況，林佳龍表示，儘管出現短暫回堵狀況，但已及時排除；針對許多民眾衝花東旅遊恐造成群聚感染，林佳龍說，「防疫期間，經濟還是要顧」，只要做好防疫措施，適當範圍內仍可出門旅遊。

林佳龍表示，今年清明連假受到新冠肺炎疫情影響，高速公路車流量相對以往較少，但仍比平日車流多，在特地路段，尤其往宜蘭方線車流，因出遊及返鄉民眾有一定數量，所以交通較為擁塞，但皆在控制範圍內。

另外，高速公路上的休息服務區皆有落實防疫作業，除了戴口罩、酒精消毒外，也設置紅外線體溫測量儀器，甚至服務區廁所的水龍峒也採用感應式，避免接觸傳染風險。

對於連假第一天國五及蘇花高就出現車流堵塞現象，林佳龍也解釋，連假整體疏運算是順暢，儘管特地路段涉及前往花東的車流，出現短暫回堵情況，但很快就排除，再加上即時監控，可以調整號誌，掌握行車順暢。

面對防疫期間，仍有許多民眾趁連假前往花東旅遊，可能造成群聚感染的風險，被問到是否建議民眾盡量待在家中？林佳龍說，花東有山有海環境良好，民眾想到空曠的環境走走為人之常情，目前花東住宿的訂房率高達8成。

儘管疫情無減緩趨勢，但林表示，只要民眾做好自身健康管理及落實防疫措施，還是可以出門旅遊，畢竟防疫期間，經濟還是要顧，尤其是觀光產業的發展，只要做好防疫作業，在適當的範圍內都是可以接受的。

交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心視察交通情況。記者胡瑞玲／攝影
交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心視察交通情況。記者胡瑞玲／攝影
交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心視察交通情況。記者胡瑞玲／攝影
交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心視察交通情況。記者胡瑞玲／攝影
交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心視察交通情況。記者胡瑞玲／攝影
交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心視察交通情況。記者胡瑞玲／攝影

林佳龍 連假 高速公路

延伸閱讀

接待風波究責 周永暉：督導不周 概括承受

院長部長排排坐僅林佳龍戴口罩 陳時中：合規定

政院記者會首長排排坐 僅交長林佳龍戴口罩

隱匿旅服中心主任角色？ 林佳龍：提供不實訊息要究責

相關新聞

擁恆文創園區未興建靈骨塔 追思先人受疫情干擾較小

面對新冠肺炎疫情威脅，政府鼓勵線上祭祖及盡可能不要進入靈骨塔。基隆特色墓園擁恆文創園區定位「自然綠色文創園區」，沒有興建...

連假衝花東旅遊有群聚風險 林佳龍：經濟還是要顧

清明連假首日交通問題受到關心，交通部長林佳龍今前往高速公路局北部行控中心，視察高速公路車流情況，對於部分路段出現堵塞情況...

影／台東南橫山區近橫死意外多 布農族人傳統祭儀安魂

台東縣南橫公路利稻到向陽路段山區，從今年1月初屢生意外死亡事故，有大學生溺水、有路人車禍、有山友心臟病發，為求地方安寧、...

連假讀好書免出門 花蓮市圖2萬冊電子書即起上線

新冠肺炎疫情嚴峻，不少民眾盡量避免外出，花蓮市公所擴大租賃UDN讀書館電子書平台，提供給民眾借閱的電子書，大幅增加到2萬...

基隆陳薇仲公開570萬議員配合款 民眾參與投票結果出爐

基隆時代力量市議員陳薇仲公開她的議員配合款570萬元，去年底開始舉辦、推動的「百萬預算我們決定」度參與式預算公民審議活動...

60年首見 蘇澳海上龍舟賽停辦

新冠肺炎疫情嚴峻，宜蘭蘇澳鎮公所防疫優先，鎮長李明哲與地方人士昨天在南天宮上香敬稟媽祖後，宣布停辦蘇澳海上龍舟賽。李明哲表示，這是60年來首度停辦在南方澳漁港的龍舟比賽，但重要的祭港儀式仍照常舉辦。

防疫操點閱破萬 台東文化處長跳活水湖

台東縣文化處長鍾青柏日前說若防疫操宣傳片點閱破萬就跳活水湖，果然迅速達標，他昨天信守承諾跳湖，農業處長許家豪、消保官謝錦川也展現義氣陪跳，縣長饒慶鈴加碼送500份雞排給現場觀眾。

憂防疫破口 宜蘭首創居家檢疫叫送瓦斯專線每桶補助300

最近國人紛紛搭飛機返台逃離疫區，導致國內居家檢疫或隔離人數爆增，他們在家裡叫送瓦斯，可能與送瓦斯者接觸，增加傳染風險。宜...

秋行軍蟲為害再擴大！台東首見小米受災

「秋行軍蟲災害緊急應變小組」表示，台東縣政府及農委會台東區農業改良場首度通報轄內小米受害，國內秋行軍蟲再度新增寄主範圍。

花蓮檢疫趴趴走留學生買蚵仔煎 店家停業1個月

上月25日花蓮有兩名從美國回台的高中公費留學生，應遵守14天居家檢疫規定，卻下車到花蓮市區買蚵仔煎，還高調PO上網路，2...

兒童節禮物他們「拖」到校門 遠遠祝賀不進校園

清明連假前，各機關學校趕在今天送出兒童節禮物。因為社交距離1.5公尺規範，宜蘭冬山鄉公所送禮方式很特別，鄉長與鄉民代表利...

台東2輛「英語行動列車」今啟用！滿足偏鄉學生學習

台東縣政府教育處爭取花東建設基金，打造的2輛機動「英語行動列車」今天啟動，未來，英語行動列車開往台9線及台11線，滿足偏...

熱門新聞

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

汐止中興路改畫紅線 警方加強拖吊巡邏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。